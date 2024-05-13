EPSON EP-979A3

商品の詳細

EPSONEP-979A3



CART.SYST.INK:SINGLECOLOR

NFC_PR:NFC有

PCプリンタ機能有

USB有無種類:USB2.0

color:WHITE

イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ

イメージセンサ:CIS

イーサネット有

カセット給紙対応:有

カラー印刷

タッチポイントタイプ:1POINTタッチ

ダイレクトプリント機能有無:PictBridge

ディスクレーベルプリント対応有

ビューパネル有

プリント方式:インクジェットプリント

メモリカードスロット有

ワイヤレスLAN有

原稿セットタイプ:固定

対応メディアタイプ:マルチタイプ

接続インタフェイス:USB端子

最大出力用紙サイズ:A3判

自動両面印刷有

複写機能有

複合機能有

電源方式(新):AC式



#セイコーエプソン

#EPSON



※ジャンク品としてお求めください。廃インク吸収パッドエラー出ております。

こちら簡易梱包となります。写真箱の型番とは異なります。

インク付きです。残量まばら

返品、返金対応は致しかねますのでご注意ください。電源ケーブル、USBケーブル付き。