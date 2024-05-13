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EPSON EP-979A3

Ustoop

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商品の詳細

EPSONEP-979A3

CART.SYST.INK:SINGLECOLOR
NFC_PR:NFC有
PCプリンタ機能有
USB有無種類:USB2.0
color:WHITE
イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ
イメージセンサ:CIS
イーサネット有
カセット給紙対応:有
カラー印刷
タッチポイントタイプ:1POINTタッチ
ダイレクトプリント機能有無:PictBridge
ディスクレーベルプリント対応有
ビューパネル有
プリント方式:インクジェットプリント
メモリカードスロット有
ワイヤレスLAN有
原稿セットタイプ:固定
対応メディアタイプ:マルチタイプ
接続インタフェイス:USB端子
最大出力用紙サイズ:A3判
自動両面印刷有
複写機能有
複合機能有
電源方式(新):AC式

#セイコーエプソン
#EPSON

※ジャンク品としてお求めください。廃インク吸収パッドエラー出ております。
こちら簡易梱包となります。写真箱の型番とは異なります。
インク付きです。残量まばら
返品、返金対応は致しかねますのでご注意ください。電源ケーブル、USBケーブル付き。

商品の説明

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