カメラレンズ 超望遠レンズ❗️800mm

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商品の詳細

420~800mmまでできます❗️超望遠レンズです!!

数少ない800mmまで可能レンズです！



★対応機種★

CANONEOSkissX2kissX3kissX4kissX5kissX6kissX6ikissX7kissX7ikissX8ikissX9kissX9ikissX10kissX90

EOS60D70D80D90D8000D9000D

7D7Dmark2

6D6Dmark25D5Dmark25Dmark35Dmark41Dなど





マニュアルモードのみ使用可

マニュアルフォーカスのみ使えます！

F値は固定です変更は出来ないです

動画を撮影することもできます。





Canon用のレンズですが、Canon純正品ではございません。





マウント···キヤノンEFマウント系