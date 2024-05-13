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カメラレンズ 超望遠レンズ❗️800mm

Estoop

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カメラレンズ 超望遠レンズ❗️800mm
カメラレンズ 超望遠レンズ❗️800mm
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商品の詳細

420~800mmまでできます❗️超望遠レンズです!!
数少ない800mmまで可能レンズです！

★対応機種★
CANONEOSkissX2kissX3kissX4kissX5kissX6kissX6ikissX7kissX7ikissX8ikissX9kissX9ikissX10kissX90
EOS60D70D80D90D8000D9000D
7D7Dmark2
6D6Dmark25D5Dmark25Dmark35Dmark41Dなど


マニュアルモードのみ使用可
マニュアルフォーカスのみ使えます！
F値は固定です変更は出来ないです
動画を撮影することもできます。


Canon用のレンズですが、Canon純正品ではございません。


マウント···キヤノンEFマウント系

商品の説明

カメラレンズ 超望遠レンズ❗️800mm
カメラ望遠レンズ 望遠レンズ 420-800MM キャノンEFマウントカメラ用 T2マウント付き 完全手動フォーカス 多層MCコーティング膜 手動調整 遠くの風景 野生動物 コンサート バードウォッチングなどに対応 キャノンEFマウントカメラ交換適用

カメラレンズ 超望遠レンズ❗️800mm
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420-800MMズーム超望遠レンズ F/8.3‑16マニュアルフォーカス望遠鏡 Canon キヤノンEF-Sマウントカメラ用 風景、野生動物、コンサート、バードウォッチングなど遠距離写真撮影 観察用 手動調整 全金属構造 光学ガラス多層MCコーティングフィルム EOS 8000D KISS ...

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望遠レンズ 420-800MM超望遠ズーム キャノンEFマウントカメラ用レンズ 完全手動フォーカス F / 8.3-16 多層MCコーティング膜 バードウォッチングなどに対応 キヤノン EFマウントカメラ交換適用 プラスチック+アルミニウム合金+光学ガラス

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