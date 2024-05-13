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カメラレンズ 超望遠レンズ❗️800mm
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￥11280税込
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商品の詳細
数少ない800mmまで可能レンズです！
★対応機種★
CANONEOSkissX2kissX3kissX4kissX5kissX6kissX6ikissX7kissX7ikissX8ikissX9kissX9ikissX10kissX90
EOS60D70D80D90D8000D9000D
7D7Dmark2
6D6Dmark25D5Dmark25Dmark35Dmark41Dなど
マニュアルモードのみ使用可
マニュアルフォーカスのみ使えます！
F値は固定です変更は出来ないです
動画を撮影することもできます。
Canon用のレンズですが、Canon純正品ではございません。
マウント···キヤノンEFマウント系
商品の説明
カメラ望遠レンズ 望遠レンズ 420-800MM キャノンEFマウントカメラ用 T2マウント付き 完全手動フォーカス 多層MCコーティング膜 手動調整 遠くの風景 野生動物 コンサート バードウォッチングなどに対応 キャノンEFマウントカメラ交換適用
超望遠レンズ、420‑800mm手動ズームレンズコンパクトシェイプワイドパーパス カメラ用標準アダプターリングEFマウント一眼レフカメラ用
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望遠レンズ 420-800MM超望遠ズーム キャノンEFマウントカメラ用レンズ 完全手動フォーカス F / 8.3-16 多層MCコーティング膜 バードウォッチングなどに対応 キヤノン EFマウントカメラ交換適用 プラスチック+アルミニウム合金+光学ガラス
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