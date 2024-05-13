商品の詳細

本体のみとなります。





過去に使用しておりましたが、眠っているだけですので出品します。

本件にケーブルは付属しておりませんので格安の出品となります。

充電して動作確認済みです。



超小型・軽量ワイヤレスデータコレクタKDC200iM(MFi取得モデル/Bluetooth)



■商品の説明

◯型番：KDC200iM

◯機能

●OS：専用OS

●CPU：RAM7、32bits

●メモリー：64KB(RAM)4MB(FLASHROMデータエリア)

※Lバージョンよりデータエリアが4MBとなります

●スキャナ方式：レーザーエンジン

●読み取り距離：2~30cm

●スキャン速度：100スキャン/秒

●読み取り距離：2~30cm

●UltraminiUSBポート：KDC200iM→USBケーブル(USBAオス-UltraminiUSBBオス)充電機能付き

◯Bluetooth通信

●SPP：KDC200iMのみ対応

●HID：KDC200iMのみ対応(Android、WinMobile、Blackberryなどのスマートフォン接続可)

◯寸法/電機仕様

●本体サイズ：(L)62mmx(W)35mmx(D)15mm

●重量：KDC200iM34g(バッテリー含む)

●バッテリー：リチウムポリマーバッテリー、3.7VDC、190mA

●消費電流：KDC200iM通常120mA＠3.3V

◯環境仕様

●動作温度：0℃~45℃

●保管温度：-20℃~45℃

●湿度：5%~85%(結露なきこと)

●衝撃：1.22m(ラバーケース使用時)

◯

●規格：FCC、MIC、CE

●安全：LaserSafety-IECClassI、CDRHClassⅡ

◯読み取りシンボル

●1次元：JAN13、JAN8、アドオンコード、EAN13/8、Code128＆GS1-128(旧UCC/EAN128)、Code39、UPC-A、

UPC-E、Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド2of5)、Code11、Code93、GS1DataBar(RSS)、Codablock、

Matrix2of5、Standard2of5、インダストリアル2of5など



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