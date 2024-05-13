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kdc200im
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￥3420税込
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商品の詳細
過去に使用しておりましたが、眠っているだけですので出品します。
本件にケーブルは付属しておりませんので格安の出品となります。
充電して動作確認済みです。
超小型・軽量ワイヤレスデータコレクタKDC200iM(MFi取得モデル/Bluetooth)
■商品の説明
◯型番：KDC200iM
◯機能
●OS：専用OS
●CPU：RAM7、32bits
●メモリー：64KB(RAM)4MB(FLASHROMデータエリア)
※Lバージョンよりデータエリアが4MBとなります
●スキャナ方式：レーザーエンジン
●読み取り距離：2~30cm
●スキャン速度：100スキャン/秒
●読み取り距離：2~30cm
●UltraminiUSBポート：KDC200iM→USBケーブル(USBAオス-UltraminiUSBBオス)充電機能付き
◯Bluetooth通信
●SPP：KDC200iMのみ対応
●HID：KDC200iMのみ対応(Android、WinMobile、Blackberryなどのスマートフォン接続可)
◯寸法/電機仕様
●本体サイズ：(L)62mmx(W)35mmx(D)15mm
●重量：KDC200iM34g(バッテリー含む)
●バッテリー：リチウムポリマーバッテリー、3.7VDC、190mA
●消費電流：KDC200iM通常120mA＠3.3V
◯環境仕様
●動作温度：0℃~45℃
●保管温度：-20℃~45℃
●湿度：5%~85%(結露なきこと)
●衝撃：1.22m(ラバーケース使用時)
◯
●規格：FCC、MIC、CE
●安全：LaserSafety-IECClassI、CDRHClassⅡ
◯読み取りシンボル
●1次元：JAN13、JAN8、アドオンコード、EAN13/8、Code128＆GS1-128(旧UCC/EAN128)、Code39、UPC-A、
UPC-E、Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド2of5)、Code11、Code93、GS1DataBar(RSS)、Codablock、
Matrix2of5、Standard2of5、インダストリアル2of5など
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商品の説明
KDC200iM バーコードデータコレクタ｜株式会社エイポック
Koamtac バーコードスキャナ データコレクタ KDC200iM Bluetooth搭載
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