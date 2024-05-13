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超美品　FUJINON XF16-55mm F2.8 R LM WR

富士フイルム

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超美品　FUJINON XF16-55mm F2.8 R LM WR
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2022年8月新品購入　10回ぐらい使いましたが美品です。防湿庫に保管。

上質のカメラやレンズその他出品してます。見ていってください。


値引き交渉しません。

商品の説明

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