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超美品 FUJINON XF16-55mm F2.8 R LM WR
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商品の詳細
2022年8月新品購入 10回ぐらい使いましたが美品です。防湿庫に保管。
上質のカメラやレンズその他出品してます。見ていってください。
値引き交渉しません。
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商品の説明
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(新品)FUJIFILM (フジフイルム) フジノン XF16-55mm F2.8 R LM WR（商品ID：4547410289879）詳細ページ | デジタルカメラ、ミラーレスカメラ、交換レンズの総合サイト｜マップカメラ
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