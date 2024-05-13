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TP−LINK DECO S7 2-PACK WHITE
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商品の詳細
TP−LINKDECOS72-PACKWHITE
#TP−LINKTechnologies
#TP−LINK
種類···無線LANルーター(Wi-Fiルーター)
TP-LinkメッシュWi-Fiシステム無線LANAC19001300+600MbpsWiFiルーターデュアルバンド中継器DecoS7/A2ユニットホワイト
半年ほど使用していましたが、家のネット環境変更で使用しなくなりました。
1週間前は問題なく動作しておりました。
箱はありませんので、緩衝材に包んで発送いたします。
【内容】
本体 2台
電源ケーブル 2本
LANケーブル 2本
（LANケーブルのみ純正ではありません）
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種類···無線LANルーター(Wi-Fiルーター)
TP-LinkメッシュWi-Fiシステム無線LANAC19001300+600MbpsWiFiルーターデュアルバンド中継器DecoS7/A2ユニットホワイト
半年ほど使用していましたが、家のネット環境変更で使用しなくなりました。
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【内容】
本体 2台
電源ケーブル 2本
LANケーブル 2本
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商品の説明
TP−LINK DECO S7 2-PACK WHITE
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