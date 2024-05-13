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LexarレキサーCF express type-B 128GB カードリーダー

サンディスク

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LexarレキサーCF express type-B 128GB カードリーダー
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付属品は写真の物で全てです。
動作確認済。
ニコンのカメラに使用してました。
状態は良いと思います。

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商品の説明

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