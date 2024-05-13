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最終値下げ！Canon SELPHY CP1300 美品/おまけ付き
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￥2520税込
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商品の詳細
CanonSELPHYCP1300
動作確認済み、問題なく印刷できます。
本体や備品も大きな傷無く画面のフィルムも剥がしていない状態で美品です。
2年前に購入してから3回程使い保管しておりましたが、使う事が無くなったので出品します。
PCプリンタ機能有
USB有無種類:USB2.0
color:WHITE
カセット給紙対応:有
カラー印刷
ダイレクトプリント機能有無:PictBridge
ビューパネル有
プリント方式:昇華型熱転写プリント
メモリカードスロット有
ワイヤレスLAN有
対応メディアタイプ:マルチタイプ
接続インタフェイス:USB端子
最大出力用紙サイズ:はがき
電源方式(新):バッテリーオプション
•キャノンインク/ペーパーセットKC-36IP
箱に潰れがありますが、未開封のものをお付けいたします
・KP-108INカラーインク/ペーパーカセット光沢紙100x148mm
未開封2袋(約20枚入り)+インク1つ、お付けいたします
#canon
#canonselphy
#canoncp1300
動作確認済み、問題なく印刷できます。
本体や備品も大きな傷無く画面のフィルムも剥がしていない状態で美品です。
2年前に購入してから3回程使い保管しておりましたが、使う事が無くなったので出品します。
PCプリンタ機能有
USB有無種類:USB2.0
color:WHITE
カセット給紙対応:有
カラー印刷
ダイレクトプリント機能有無:PictBridge
ビューパネル有
プリント方式:昇華型熱転写プリント
メモリカードスロット有
ワイヤレスLAN有
対応メディアタイプ:マルチタイプ
接続インタフェイス:USB端子
最大出力用紙サイズ:はがき
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•キャノンインク/ペーパーセットKC-36IP
箱に潰れがありますが、未開封のものをお付けいたします
・KP-108INカラーインク/ペーパーカセット光沢紙100x148mm
未開封2袋(約20枚入り)+インク1つ、お付けいたします
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商品の説明
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