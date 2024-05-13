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DウェスタンデジタルHDD 6TB WD RED
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商品の詳細
■WDのHDD6TBです(NAS用に最適・高寿命）
■今年2023年１月購入 今まで不具合はございません
■お値下げはご勘弁願います
ストレージ...HDD
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商品の説明
Western Digital HDD 6TB WD Red NAS RAID 3.5インチ 内蔵HDD WD60EFAX-RT 【国内正規代理店品】
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