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DウェスタンデジタルHDD 6TB WD RED

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DウェスタンデジタルHDD 6TB WD RED
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商品の詳細

■WDのHDD6TBです(NAS用に最適・高寿命）
■今年2023年１月購入　今まで不具合はございません
■お値下げはご勘弁願います
ストレージ...HDD

商品の説明

DウェスタンデジタルHDD 6TB WD RED
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