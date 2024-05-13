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Raspberry Pi 4 Model B/４GB
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商品の詳細
RaspberryPi4ModelB/４GBの中古です。
madeinUK。取説あり。
2023年4月に新品で購入。４ヶ月ほど使用。
i2sDACを取り付けて音楽を聴いていました。
ケースを差し上げます。
madeinUK。取説あり。
2023年4月に新品で購入。４ヶ月ほど使用。
i2sDACを取り付けて音楽を聴いていました。
ケースを差し上げます。
商品の説明
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