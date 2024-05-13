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Ai AF-S Nikkor 28-70mm f/2.8D ＃EI10
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￥34710税込
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商品の詳細
★ご覧いただきありがとうございます。
★他にも綺麗な商品がございますので、出品者＞Yuriaよりご覧くださいませ。
【商品の説明】
ブランド、メーカー：Nikonニコン
型番：NIKONAF-SNIKKOR28-70mmF2.8Dライトグレー
＃ニコン
＃Nikon
【商品の状態】
確認しきれない不具合などあるかもしれません。その点をご理解の上、入札をして頂来ますようお願いいたします。
◆外観：通常使用による細かい傷もほとんどなく、とても綺麗です。
※写真を必ずご確認くださいませ。
◆光学：カスミ・カビ・傷・剥離はありません。
わずかなホコリがありますが、実際の撮影に影響するものではありません。
快適にお使い頂けます。
◆動作チェック動作良好です！
◆付属品◆※写真に写っている物が全てです。
状態は個人的な見解です。
写真をよくご確認ください。
不明点は、お問い合わせください。
商品は十分に検品しておりますが、万が一問題がある場合にはしっかりと納得がいくまで対応させていただきます。
※他のサイトへも出品しております。急な削除をお許しください。
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商品の説明
Ai AF-S Nikkor 28-70mm f/2.8D ＃EI10
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