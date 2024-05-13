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【SSD 500GB】初めてのSSD Crucial +MT ②\u003c 512gb

Istoop

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【SSD 500GB】初めてのSSD Crucial +MT ②\u003c 512gb
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商品の詳細

デスクトップPC用の3.5ベイアダプタ付き
ケース取付用とSSD用のミリネジも付属
　　　　　　　
＜CrucialCT500MX500SSD1JP＞
2.5インチ内蔵用、S-ATA、容量500GB
世界No1ブランド、米マイクロン社の製品
www.crucial.jp/ssd/mx500/ct500mx500ssd1
放熱に有利な金属筐体

＜初めてのSSDに最適＞
PCへの取付けからOSの移行まで、
親切な日本語ビデオマニュアル
www.crucial.jp/support

＜クローン、リカバリー作成＞
Acronis社のTrueImage無償提供
こちらも完璧な日本語マニュアル
www.acronis.com/ja-jp/promotion/CrucialHD-download/

＜商品状態＞　
新品。箱入
9.5ミリ厚スペーサー付

商品の説明

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