【SSD 500GB】初めてのSSD Crucial +MT ②\u003c 512gb

商品の詳細

デスクトップPC用の3.5ベイアダプタ付き

ケース取付用とSSD用のミリネジも付属



＜CrucialCT500MX500SSD1JP＞

2.5インチ内蔵用、S-ATA、容量500GB

世界No1ブランド、米マイクロン社の製品

www.crucial.jp/ssd/mx500/ct500mx500ssd1

放熱に有利な金属筐体



＜初めてのSSDに最適＞

PCへの取付けからOSの移行まで、

親切な日本語ビデオマニュアル

www.crucial.jp/support



＜クローン、リカバリー作成＞

Acronis社のTrueImage無償提供

こちらも完璧な日本語マニュアル

www.acronis.com/ja-jp/promotion/CrucialHD-download/



＜商品状態＞

新品。箱入

9.5ミリ厚スペーサー付