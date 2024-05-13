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ビデオキャプチャーボード
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商品の詳細
種類···その他
ケーブル···有線
ケーブル長···～1.5m未満
インターフェース···USB3.1Gen1(USB3.0)
SwitchPS5PS4PS3XboxWiiU用サポート（HDMI4K30FPS入力4K30FPSパススルー、HDHDMI1080P60FPSゲーム録画・HDMIビデオ録画・ライブ配信用キャプチャーデバイス）1080PWindows7/8/10
・HDMIケーブル0.9m(タイプAオス-タイプAオスの2点
【互換性】1080Phdmiキャプチャは、WiiU、PS4、PS3、XboxOne、Xbox360、Wii、任天堂スイッチ、DVD、カメラ、ZOSIセキュリティカメラ、DSLRなどのすべての1080P720Phdmiデバイスと互換性があります。セットトップボックスなど
[1080P60fps録画]HDビデオキャプチャカードは、1080P60fpsでの録画と配信をサポートできます
【プラグアンドプレイ、ドライバーをインストールする必要はありません】Lunix、MacOS、Windows7/8/10と互換性があり、セットアップが非常に簡単で、ドライバーをインストールする必要はありません
ケーブル···有線
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SwitchPS5PS4PS3XboxWiiU用サポート（HDMI4K30FPS入力4K30FPSパススルー、HDHDMI1080P60FPSゲーム録画・HDMIビデオ録画・ライブ配信用キャプチャーデバイス）1080PWindows7/8/10
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[1080P60fps録画]HDビデオキャプチャカードは、1080P60fpsでの録画と配信をサポートできます
【プラグアンドプレイ、ドライバーをインストールする必要はありません】Lunix、MacOS、Windows7/8/10と互換性があり、セットアップが非常に簡単で、ドライバーをインストールする必要はありません
商品の説明
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