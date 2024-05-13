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MAGIC KEYBOARD(テンキーツキ)

アップル

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MAGIC KEYBOARD(テンキーツキ)
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商品の詳細

APPLEMAGICKEYBOARD(テンキーツキJIS)

BLUETOOTH有
PLATFORM:COMPUTER
color:SILVER

#Apple
#APPLE


種類···キーボード

ケーブル···有線ワイヤレス(無線)

　
そのほかご不明点ございましたらお気軽にコメントください。

商品の説明

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