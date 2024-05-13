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Dell 24 Monitor SE2416H
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Dell 24 Monitor SE2416H

デル

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Dell 24 Monitor SE2416H
Dell 24 Monitor SE2416H
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商品の詳細

Dell製24インチモニター

表面処理···ノングレア(非光沢)
解像度（規格）···フルHD（1920x1080）
リフレッシュレート(垂直走査周波数)···～61Hz未満

モニタサイズ···22インチ～24インチ未満

商品の説明

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