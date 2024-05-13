青軸キーボード ROYAL KLUDGE RK G87 テンキーレス - PC周辺機器

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青軸キーボード ROYAL KLUDGE RK G87 テンキーレス

Bstoop

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青軸キーボード ROYAL KLUDGE RK G87 テンキーレス
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商品の詳細

ROYALKLUDGERKG87TKLゲーミングキーボード

青軸スイッチ
Bluetooth接続対応
RGBバックライト

中古品になりますが、動作確認済みです。

内容物は本体、説明書になります。


#キーボード#青軸
#RGB
#テンキーレス

商品の説明

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