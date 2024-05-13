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青軸キーボード ROYAL KLUDGE RK G87 テンキーレス
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商品の詳細
ROYALKLUDGERKG87TKLゲーミングキーボード
青軸スイッチ
Bluetooth接続対応
RGBバックライト
中古品になりますが、動作確認済みです。
内容物は本体、説明書になります。
#キーボード#青軸
#RGB
#テンキーレス
青軸スイッチ
Bluetooth接続対応
RGBバックライト
中古品になりますが、動作確認済みです。
内容物は本体、説明書になります。
#キーボード#青軸
#RGB
#テンキーレス
商品の説明
青軸キーボード ROYAL KLUDGE RK G87 テンキーレス - PC周辺機器
青軸キーボード ROYAL KLUDGE RK G87 テンキーレス - PC周辺機器
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RK ROYAL KLUDGE RK87 2.4Ghz ワイヤレス/Bluetooth/有線メカニカルキーボード、 RGB ライト、 87 キー、ホットスワップブラウンスイッチゲーミングキーボード、英語配列キーボード、 Win/Mac用、茶軸
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