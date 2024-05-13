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Logicool G-PPD-003WL-WH WHITE
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商品の詳細
LogicoolG-PPD-003WL-WHWHITE
閲覧頂きありがとうございます。どうしても新色のレッドが欲しく購入したため、こちらを使わなくなったため出品します。
マウスのロゴが少し欠けているぐらいでかなり綺麗に使った方だと思います。
マウスソールは張り替えているので気に入らなければ張り替えお願いします。
ゲーム使用に特に問題
コード等の付属品全て揃っています。
購入後のキャンセル返品は受け付けないので、しっかり決めてからの購入お願いします。
#LogitechInternational
#Logicool
種類···マウス
ゲーミングマウスの人気モデル/シリーズ···logicoolPROXsuperlight
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マウスのロゴが少し欠けているぐらいでかなり綺麗に使った方だと思います。
マウスソールは張り替えているので気に入らなければ張り替えお願いします。
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コード等の付属品全て揃っています。
購入後のキャンセル返品は受け付けないので、しっかり決めてからの購入お願いします。
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種類···マウス
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商品の説明
ゲーミングマウス PRO X SUPERLIGHT ホワイト G-PPD-003WL-WH [光学式 /無線(ワイヤレス) /5ボタン /USB]
Logicool G ロジクール G PRO X SUPERLIGHT ゲーミングマウス ワイヤレス 自社史上最軽量63g未満 LIGHTSPEED 無線 HERO 25Kセンサー POWERPLAY ワイヤレス充電対応 G-PPD-003WL-WH ホワイト 国内正規品
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logicool PRO X SUPERLIGHT Wireless Gaming Mouse G-PPD-003WL-WH [ホワイト]｜パソコン・スマートフォン・デジタル機器販売のPC DEPOT(ピーシーデポ)WEBSHOP
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Logicool G ゲーミングマウス ワイヤレス G PRO X SUPERLIGHT ホワイト G-PPD-003WL-WH + マウスパッド G-PMP-001 POWERPLAY ワイヤレス充電 ハード & クロス 国内正規品 LIGHTSPEED HERO 25Kセンサー 国内正規品
Logicool G-PPD-003WL-WH WHITE-
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ロジクール PRO X SUPERLIGHT G-PPD-003WLをレビュー！口コミ・評判を ...
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ロジクール PRO X SUPERLIGHT ワイヤレス ゲーミング マウス / G-PPD ...