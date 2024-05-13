Logicool G-PPD-003WL-WH WHITE

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商品の詳細

LogicoolG-PPD-003WL-WHWHITE



閲覧頂きありがとうございます。どうしても新色のレッドが欲しく購入したため、こちらを使わなくなったため出品します。

マウスのロゴが少し欠けているぐらいでかなり綺麗に使った方だと思います。

マウスソールは張り替えているので気に入らなければ張り替えお願いします。

ゲーム使用に特に問題

コード等の付属品全て揃っています。

購入後のキャンセル返品は受け付けないので、しっかり決めてからの購入お願いします。



#LogitechInternational

#Logicool





種類···マウス



ゲーミングマウスの人気モデル/シリーズ···logicoolPROXsuperlight