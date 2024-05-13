Apple Pencil (第1世代)

商品の詳細

値下げ専用ページ不可



ペン本体と充電用キャップのみとなります。

lightningキャップは紛失した為付属致しません。



ほぼ使わないので出品します。



ペン先の交換歴なし



約2年前に購入総使用期間3ヶ月ほど

購入価格¥14,880



ケーブル···ワイヤレス(無線)