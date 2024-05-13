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Apple Pencil (第1世代)

アップル

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商品の詳細

値下げ専用ページ不可

ペン本体と充電用キャップのみとなります。
lightningキャップは紛失した為付属致しません。

ほぼ使わないので出品します。

ペン先の交換歴なし

約2年前に購入総使用期間3ヶ月ほど
購入価格¥14,880

ケーブル···ワイヤレス(無線)

商品の説明

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