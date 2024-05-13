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Apple Pencil (第1世代)
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￥2160税込
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商品の詳細
ペン本体と充電用キャップのみとなります。
lightningキャップは紛失した為付属致しません。
ほぼ使わないので出品します。
ペン先の交換歴なし
約2年前に購入総使用期間3ヶ月ほど
購入価格¥14,880
ケーブル···ワイヤレス(無線)
商品の説明
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