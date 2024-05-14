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ジャンク Nikon AF-P 70-300mm F4.5-5.6 ED VR

ニコン

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ジャンク Nikon AF-P 70-300mm F4.5-5.6 ED VR
ジャンク Nikon AF-P 70-300mm F4.5-5.6 ED VR
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商品の詳細

NikonAF-PNikkor70-300mmF4.5-5.6EDVR
ジャンク出品です。

状態
・落下させた個体なのでAF不良と光学不良が出ています。（手振れ補正については細かく点検した訳ではないので不明です）
・外装は落下によるダメージあります。
・レンズそのものは傷は見受けられませんでした。
・ボディに装着してみましたがレンズと通信は出来ている様です。（少なくともレンズエラーは出ていない）

マウント...ニコンFマウント系

フルサイズ対応...フルサイズ対応可
焦点距離(ワイド側)...70mm～150mm未満
焦点距離(テレ側)...300mm～400mm未満

商品の説明

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