ジャンク Nikon AF-P 70-300mm F4.5-5.6 ED VR

商品の詳細

NikonAF-PNikkor70-300mmF4.5-5.6EDVR

ジャンク出品です。



状態

・落下させた個体なのでAF不良と光学不良が出ています。（手振れ補正については細かく点検した訳ではないので不明です）

・外装は落下によるダメージあります。

・レンズそのものは傷は見受けられませんでした。

・ボディに装着してみましたがレンズと通信は出来ている様です。（少なくともレンズエラーは出ていない）



マウント...ニコンFマウント系



フルサイズ対応...フルサイズ対応可

焦点距離(ワイド側)...70mm～150mm未満

焦点距離(テレ側)...300mm～400mm未満