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[ソニー] REON POCKET 4（レオンポケット4）

ソニー

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商品の詳細

SONYソニーREONPOCKET4（レオンポケット4）\u003c2023年4月発売NEWモデル\u003e

購入は今年の6月です。
室内で数時間使用したのみです。
本体は目立った傷もなく美品です。
付属品は全て揃ってます、レオンポケット4を収納するケースをお付けします。
1枚目の写真が商品の全てです。

即購入OKです、気になる事がありましたらコメントよろしくお願い致します。

商品の説明

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