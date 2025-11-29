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新品未使用品 DELL Latitude5430

デル

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新品未使用品 DELL Latitude5430
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商品の詳細

画面サイズ...14インチ
製品年式...2022
CPU種類...Corei5
OS...Windows10Pro
メモリ...16GB
SSD容量...256GB
付属品...ACアダプタ
保守終了日...2025/11/29

箱はありませんが新品未使用品です。一度も起動しておりません。

商品の説明

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