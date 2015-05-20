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24型フルハイビジョン液晶テレビ Nichiwa電子 NYT-2400

Mterse

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24型フルハイビジョン液晶テレビ Nichiwa電子 NYT-2400
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商品の詳細

Nichiwa電子NYT-2400
フルハイビジョンテレビです。
数年前に購入。目立った傷や汚れはありませんが、本体上部の電源ボタンの部品がかけてます。お写真でご確認下さいませ。動作に問題はありません。付属品はテレビコンセント、地上デジタルアンテナ（2m）、リモコンとなってます。リモコンは電池を外しての郵送です。
梱包は、お写真の状態（土台などバラさずに）発送致します。


HIGHDYN.RANGE_ST:NOHDR
LEDバックライト有
LED種類:エッジライトLED
NETFLIX:NONETFLIX
WEBCONTENTACC:NOWEBCONTENT
color:BLACK
アスペクト比:16:9
ディスプレイタイプ:LCD(液晶)
ハイビジョン対応:FULLHD
地上波デジタルチューナ有無数:地上D1チューナ有
多段階評価2014カラーTV:4
画素数クラス別(横):1920−3839
画素数クラス別(縦):1080−2159
画面サイズ・クラス別3:21−26インチ未満
画面サイズ・クラス別4:24インチ
省エネ基準目標年度:2012年度
電源タイプ:ACタイプ
高速液晶表示:60ヘルツ

#Nichiwa電子
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#テレビ
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商品の説明

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