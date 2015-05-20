24型フルハイビジョン液晶テレビ Nichiwa電子 NYT-2400

商品の詳細

Nichiwa電子NYT-2400

フルハイビジョンテレビです。

数年前に購入。目立った傷や汚れはありませんが、本体上部の電源ボタンの部品がかけてます。お写真でご確認下さいませ。動作に問題はありません。付属品はテレビコンセント、地上デジタルアンテナ（2m）、リモコンとなってます。リモコンは電池を外しての郵送です。

梱包は、お写真の状態（土台などバラさずに）発送致します。





HIGHDYN.RANGE_ST:NOHDR

LEDバックライト有

LED種類:エッジライトLED

NETFLIX:NONETFLIX

WEBCONTENTACC:NOWEBCONTENT

color:BLACK

アスペクト比:16:9

ディスプレイタイプ:LCD(液晶)

ハイビジョン対応:FULLHD

地上波デジタルチューナ有無数:地上D1チューナ有

多段階評価2014カラーTV:4

画素数クラス別(横):1920−3839

画素数クラス別(縦):1080−2159

画面サイズ・クラス別3:21−26インチ未満

画面サイズ・クラス別4:24インチ

省エネ基準目標年度:2012年度

電源タイプ:ACタイプ

高速液晶表示:60ヘルツ



#Nichiwa電子

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#テレビ

#24型

#FHD