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クルーシャル CT1000MX500SSD1 SSD 1TB

クルーシャル

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クルーシャル CT1000MX500SSD1 SSD 1TB
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商品の詳細

crucialCT1000MX500SSD1

フォーマット済みになります。
状態は写真をご確認願います。

ストレージ種類:SSD
フォームファクター種類:2.5インチ
外付けタイプ:外付けタイプ以外
接続インタフェイス:シリアルATA
本体タイプ:内蔵タイプ

#MICRONTECHNOLOGY
#crucial

種類...SSD

商品の説明

クルーシャル CT1000MX500SSD1 SSD 1TB
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