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SONY BDP-S360
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￥2660税込
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商品の詳細
SONYBDP-S360
4K/UHDPLAYBACK:NO4K/UHDPLAYBACK
4K/UHDUPSCALE:NO4K/UHDUPSCALE
Ad−DVD種類:Blu−ray
Ad−DVD記録面方式:Ad−DVD録再以外
HDMI端子数(新):1
NETFLIX:NONETFLIX
color:BLACK
イーサネット端子有
スーパーオーディオCD対応:スタンダードCD
録/再タイプ:再生専用タイプ
電源タイプ:ACタイプ
#ソニー
#SONY
サイズ
縦:約22cm、横:約43cm、高さ:約5.5cm
コメント無し、即購入可
動作確認済み。2023年10月10日
説明書なし
ご理解頂ける方のみ、ご検討ください。
4K/UHDPLAYBACK:NO4K/UHDPLAYBACK
4K/UHDUPSCALE:NO4K/UHDUPSCALE
Ad−DVD種類:Blu−ray
Ad−DVD記録面方式:Ad−DVD録再以外
HDMI端子数(新):1
NETFLIX:NONETFLIX
color:BLACK
イーサネット端子有
スーパーオーディオCD対応:スタンダードCD
録/再タイプ:再生専用タイプ
電源タイプ:ACタイプ
#ソニー
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サイズ
縦:約22cm、横:約43cm、高さ:約5.5cm
コメント無し、即購入可
動作確認済み。2023年10月10日
説明書なし
ご理解頂ける方のみ、ご検討ください。
商品の説明
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