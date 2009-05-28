Sony BDP-S360

商品の詳細

SONYBDP-S360



4K/UHDPLAYBACK:NO4K/UHDPLAYBACK

4K/UHDUPSCALE:NO4K/UHDUPSCALE

Ad−DVD種類:Blu−ray

Ad−DVD記録面方式:Ad−DVD録再以外

HDMI端子数(新):1

NETFLIX:NONETFLIX

color:BLACK

イーサネット端子有

スーパーオーディオCD対応:スタンダードCD

録/再タイプ:再生専用タイプ

電源タイプ:ACタイプ



#ソニー

#SONY



サイズ

縦:約22cm、横:約43cm、高さ:約5.5cm



コメント無し、即購入可



動作確認済み。2023年10月10日

説明書なし



ご理解頂ける方のみ、ご検討ください。