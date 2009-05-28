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SONY BDP-S360

ソニー

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SONY BDP-S360
SONY BDP-S360
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商品の詳細

SONYBDP-S360

4K/UHDPLAYBACK:NO4K/UHDPLAYBACK
4K/UHDUPSCALE:NO4K/UHDUPSCALE
Ad−DVD種類:Blu−ray
Ad−DVD記録面方式:Ad−DVD録再以外
HDMI端子数(新):1
NETFLIX:NONETFLIX
color:BLACK
イーサネット端子有
スーパーオーディオCD対応:スタンダードCD
録/再タイプ:再生専用タイプ
電源タイプ:ACタイプ

#ソニー
#SONY

サイズ
縦:約22cm、横:約43cm、高さ:約5.5cm

コメント無し、即購入可

動作確認済み。2023年10月10日
説明書なし

ご理解頂ける方のみ、ご検討ください。

商品の説明

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