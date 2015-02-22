  • G04/5067-20★美品★ニコン AF-S 28-70mm F2.8D
  • G04/5067-20★美品★ニコン AF-S 28-70mm F2.8D
  • G04/5067-20★美品★ニコン AF-S 28-70mm F2.8D
  • G04/5067-20★美品★ニコン AF-S 28-70mm F2.8D
  • G04/5067-20★美品★ニコン AF-S 28-70mm F2.8D
  • G04/5067-20★美品★ニコン AF-S 28-70mm F2.8D
  • G04/5067-20★美品★ニコン AF-S 28-70mm F2.8D
  • G04/5067-20★美品★ニコン AF-S 28-70mm F2.8D
  • G04/5067-20★美品★ニコン AF-S 28-70mm F2.8D
  • G04/5067-20★美品★ニコン AF-S 28-70mm F2.8D
G04/5067-20★美品★ニコン AF-S 28-70mm F2.8D
  • 当日発送
  • 送料無料

G04/5067-20★美品★ニコン AF-S 28-70mm F2.8D

ニコン

お気に入りブランド
クチコミ評価 5.6410件）07
販売価格 ：

18040税込

獲得ポイント ：
410ポイント

サイズ


商品がカートに追加されました
G04/5067-20★美品★ニコン AF-S 28-70mm F2.8D
G04/5067-20★美品★ニコン AF-S 28-70mm F2.8D
販売価格：￥4,950 税込
お買い物を続けるカートへ進む

在庫あり

※ 商品のお届けについてはこちらよりご確認ください。

SHOPPING が販売、発送いたします。

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

  • ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

利用可

  • ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
    ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
    ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

商品の詳細

G04/5067-20★美品★ニコンNikonEDAF-SNIKKOR28-70mmF2.8D　


商品説明




◆商品詳細

現状品として出品いたします。


■外観

使用に伴う小傷等はございますが、

大きなダメージ無く綺麗なコンディションです！


■光学

レンズ内、チリホコリ等の混入程度で、非常にクリアな光学です！

カビ・クモリ等は見られません！

　
■動作

動作確認済です！

AF時、鳴きがございますが、稼働します。

その他、絞り、MF、ズーム等特に問題は感じられません！


■お届けする物

・レンズ本体

・レンズキャップ前

・レンズキャップ後

・レンズフード




※質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいね✨

※他にもカメラ関連商品をたくさん出品しておりますので、良かったら覗いてみてください✨

#Raracamera
↑こちらをクリック

#Raralens
↑交換レンズ一覧

✨最後までご覧いただきありがとうございます✨

商品の説明

G04/5067-20★美品★ニコン AF-S 28-70mm F2.8D
Nikon Ai AF-S ズームニッコール ED 28-70mm F2.8D (IF) ブラック
G04/5067-20★美品★ニコン AF-S 28-70mm F2.8D
Nikon Ai AF-S ズームニッコール ED 28-70mm F2.8D (IF) ブラック
G04/5067-20★美品★ニコン AF-S 28-70mm F2.8D
Nikon Ai AF-S ズームニッコール ED 28-70mm F2.8D (IF) ブラック
G04/5067-20★美品★ニコン AF-S 28-70mm F2.8D
AI AF-S Zoom Nikkor ED 28-70mm F2.8D（IF） - オートフォーカス ...
G04/5067-20★美品★ニコン AF-S 28-70mm F2.8D
Nikon Ai AF-S ズームニッコール ED 28-70mm F2.8D (IF) ブラック
G04/5067-20★美品★ニコン AF-S 28-70mm F2.8D
ニコン Ai AF-S Zoom Nikkor ED 28-70mm F2.8D(IF) (ブラック) 価格 ...
G04/5067-20★美品★ニコン AF-S 28-70mm F2.8D
Nikon - Nikon ニコン AF-S 28-70mm F2.8D ED 安心の動作保証品の通販 ...
G04/5067-20★美品★ニコン AF-S 28-70mm F2.8D
Nikon Ai AF-S ズームニッコール ED 28-70mm F2.8D (IF) ライトグレー
G04/5067-20★美品★ニコン AF-S 28-70mm F2.8D
Nikon AF-S 28-70mm F2.8D ED ライトグレーの値段と価格推移は？｜4件 ...
G04/5067-20★美品★ニコン AF-S 28-70mm F2.8D
Nikon - Nikon ニコン AF-S 28-70mm F2.8D ED 安心の動作保証品の通販 ...
G04/5067-20★美品★ニコン AF-S 28-70mm F2.8D
Ai AF-S Zoom Nikkor ED 28-70mm F2.8D(IF) (ブラック) 中古価格比較 ...
G04/5067-20★美品★ニコン AF-S 28-70mm F2.8D
Ai AF-S Zoom Nikkor ED 28-70mm F2.8D(IF) (ライトグレー) E402-2R4A ...
G04/5067-20★美品★ニコン AF-S 28-70mm F2.8D
Ai AF-S Zoom Nikkor ED 28-70mm F2.8D（IF）退院！: “ぽよりん”の写真集
G04/5067-20★美品★ニコン AF-S 28-70mm F2.8D
Ai AF-S Zoom Nikkor ED 28-70mm F2.8D(IF) (ライトグレー) E402-2R4A ...
G04/5067-20★美品★ニコン AF-S 28-70mm F2.8D
Nikon Ai AF-S ズームニッコール ED 28-70mm F2.8D (IF) ブラック

家電・スマホ・カメラ・カメラ・レンズ(ズーム)のデイリーランキング

このカテゴリのランキングをもっと見る

この商品を見ている人におすすめ