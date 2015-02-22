G04/5067-20★美品★ニコン AF-S 28-70mm F2.8D

商品の詳細

G04/5067-20★美品★ニコンNikonEDAF-SNIKKOR28-70mmF2.8D





商品説明









◆商品詳細



現状品として出品いたします。





■外観



使用に伴う小傷等はございますが、



大きなダメージ無く綺麗なコンディションです！





■光学



レンズ内、チリホコリ等の混入程度で、非常にクリアな光学です！



カビ・クモリ等は見られません！





■動作



動作確認済です！



AF時、鳴きがございますが、稼働します。



その他、絞り、MF、ズーム等特に問題は感じられません！





■お届けする物



・レンズ本体



・レンズキャップ前



・レンズキャップ後



・レンズフード









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