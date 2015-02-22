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G04/5067-20★美品★ニコン AF-S 28-70mm F2.8D
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商品の詳細
G04/5067-20★美品★ニコンNikonEDAF-SNIKKOR28-70mmF2.8D
商品説明
◆商品詳細
現状品として出品いたします。
■外観
使用に伴う小傷等はございますが、
大きなダメージ無く綺麗なコンディションです！
■光学
レンズ内、チリホコリ等の混入程度で、非常にクリアな光学です！
カビ・クモリ等は見られません！
■動作
動作確認済です！
AF時、鳴きがございますが、稼働します。
その他、絞り、MF、ズーム等特に問題は感じられません！
■お届けする物
・レンズ本体
・レンズキャップ前
・レンズキャップ後
・レンズフード
※質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいね✨
※他にもカメラ関連商品をたくさん出品しておりますので、良かったら覗いてみてください✨
#Raracamera
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#Raralens
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✨最後までご覧いただきありがとうございます✨
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■光学
レンズ内、チリホコリ等の混入程度で、非常にクリアな光学です！
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その他、絞り、MF、ズーム等特に問題は感じられません！
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商品の説明
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