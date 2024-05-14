Apple Magic Keyboard - Japanese (JIS) M… - PC周辺機器

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Apple Magic Keyboard - Japanese (JIS) M…
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商品の詳細
使用しなくなったので出品します。
充電やキーの動作確認済みです。
AppleMagicKeyboard-Japanese(JIS)MLA22J/A
#Apple
種類···キーボード
充電やキーの動作確認済みです。
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商品の説明
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