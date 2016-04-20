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Apple MacBook Air 13inch 2020 ピンクゴールド

アップル

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Apple MacBook Air 13inch 2020 ピンクゴールド
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商品の詳細

画面サイズ···13～14.4インチ

CPU種類···AppleM1、AppleM1

OS···MacOS

メモリ···8～15GB

SSD容量···256～511GB


ほぼ未使用　数回です。
最大容量も100パーです。


画面サイズ···13～14.4インチ

商品の説明

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