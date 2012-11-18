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EPSON EP-805A
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￥2145税込
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商品の詳細
EPSONEP-805A
2013年に購入した物になります。
エラーメッセージが出ましたので出品になります。
写真6参考
メッセージ出るまで問題無く使用できました。
使用していたインクは社外品になります。
余っているインクはおまけでつけます。
写真5参考
写真にあるものが全てです。
よろしくお願いします。
CART.SYST.INK:SINGLECOLOR
PCプリンタ機能有
USB有無種類:USB2.0
color:BLACK
イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ
イメージセンサ:CIS
イーサネット有
カセット給紙対応:有
カラー印刷
タッチポイントタイプ:1POINTタッチ
ダイレクトプリント機能有無:PictBridge
ディスクレーベルプリント対応有
ビューパネル有
プリント方式:インクジェットプリント
メモリカードスロット有
ワイヤレスLAN有
原稿セットタイプ:固定
対応メディアタイプ:マルチタイプ
接続インタフェイス:USB端子
最大出力用紙サイズ:A4判
自動両面印刷有
複写機能有
複合機能有
電源方式(新):AC式
#セイコーエプソン
#EPSON
種類···プリンタ
2013年に購入した物になります。
エラーメッセージが出ましたので出品になります。
写真6参考
メッセージ出るまで問題無く使用できました。
使用していたインクは社外品になります。
余っているインクはおまけでつけます。
写真5参考
写真にあるものが全てです。
よろしくお願いします。
CART.SYST.INK:SINGLECOLOR
PCプリンタ機能有
USB有無種類:USB2.0
color:BLACK
イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ
イメージセンサ:CIS
イーサネット有
カセット給紙対応:有
カラー印刷
タッチポイントタイプ:1POINTタッチ
ダイレクトプリント機能有無:PictBridge
ディスクレーベルプリント対応有
ビューパネル有
プリント方式:インクジェットプリント
メモリカードスロット有
ワイヤレスLAN有
原稿セットタイプ:固定
対応メディアタイプ:マルチタイプ
接続インタフェイス:USB端子
最大出力用紙サイズ:A4判
自動両面印刷有
複写機能有
複合機能有
電源方式(新):AC式
#セイコーエプソン
#EPSON
種類···プリンタ
商品の説明
旧モデル エプソン インクジェット複合機 Colorio EP-805A 有線・無線LAN標準対応 先読みガイド&カンタンLEDナビ搭載 6色染料インク スマートフォンプリント対応 ブラック
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