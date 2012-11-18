EPSON EP-805A

商品の詳細

EPSONEP-805A



2013年に購入した物になります。

エラーメッセージが出ましたので出品になります。

写真6参考

メッセージ出るまで問題無く使用できました。

使用していたインクは社外品になります。

余っているインクはおまけでつけます。

写真5参考

写真にあるものが全てです。

よろしくお願いします。



CART.SYST.INK:SINGLECOLOR

PCプリンタ機能有

USB有無種類:USB2.0

color:BLACK

イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ

イメージセンサ:CIS

イーサネット有

カセット給紙対応:有

カラー印刷

タッチポイントタイプ:1POINTタッチ

ダイレクトプリント機能有無:PictBridge

ディスクレーベルプリント対応有

ビューパネル有

プリント方式:インクジェットプリント

メモリカードスロット有

ワイヤレスLAN有

原稿セットタイプ:固定

対応メディアタイプ:マルチタイプ

接続インタフェイス:USB端子

最大出力用紙サイズ:A4判

自動両面印刷有

複写機能有

複合機能有

電源方式(新):AC式



#セイコーエプソン

#EPSON





種類···プリンタ