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★MSI新品❣Prestige-13Evo-A12M-1517JPノートPC
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￥44100税込
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商品の詳細
MSI(エムエスアイ)新品未開封品
型番Prestige-13Evo-A12M-1517JP
JAN4526541193866
OSWindows11Pro
ディスプレイ13.3インチ、WUXGA（1,920×1,200）、ノングレア
CPU インテル®Core™i5-1240P12コア（4P＋8E）16スレッド
GPU インテル®Iris®Xeグラフィックス
メモリ規格／容量 8GBLPDDR5オンボードメモリ
メモリ空きスロット なし
SSD 256GB（M.2NVMe）
SSD専用空きスロット なし
無線LAN Wi-Fi6E（11ax）、Bluetooth5.2
キーボード シングルカラーバックライト内蔵テンキーレス日本語キーボード
スピーカー ステレオ2スピーカー
Webカメラ 207万画素（顔認証機能対応、マイク内蔵）
メモリーカードリーダー microSDカードリーダー（microSDXC対応）
I/Oポート Thunderbolt™4Type-C（USBPD対応）×2、USB3.2Gen2Type-A×1
HDMI×1、オーディオコンボジャック×1
本体カラー ステラグレイ
バッテリー リチウムイオン、75Whr、4セル
バッテリー駆動時間※6 23時間15分
本体サイズ（WxDxH／mm） 299×210×16.9mm
本体質量 990g
付属品 純正ACアダプター
保証について
購入日より一年間メーカー保証付、万が一初期不良の場合は弊店にご連絡くださいますようお願い申し上げます。ご安心して購入ください＾＾
輸送中に外箱が汚れや細かなキズ、破損する場合はご了承ください。
型番Prestige-13Evo-A12M-1517JP
JAN4526541193866
OSWindows11Pro
ディスプレイ13.3インチ、WUXGA（1,920×1,200）、ノングレア
CPU インテル®Core™i5-1240P12コア（4P＋8E）16スレッド
GPU インテル®Iris®Xeグラフィックス
メモリ規格／容量 8GBLPDDR5オンボードメモリ
メモリ空きスロット なし
SSD 256GB（M.2NVMe）
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無線LAN Wi-Fi6E（11ax）、Bluetooth5.2
キーボード シングルカラーバックライト内蔵テンキーレス日本語キーボード
スピーカー ステレオ2スピーカー
Webカメラ 207万画素（顔認証機能対応、マイク内蔵）
メモリーカードリーダー microSDカードリーダー（microSDXC対応）
I/Oポート Thunderbolt™4Type-C（USBPD対応）×2、USB3.2Gen2Type-A×1
HDMI×1、オーディオコンボジャック×1
本体カラー ステラグレイ
バッテリー リチウムイオン、75Whr、4セル
バッテリー駆動時間※6 23時間15分
本体サイズ（WxDxH／mm） 299×210×16.9mm
本体質量 990g
付属品 純正ACアダプター
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購入日より一年間メーカー保証付、万が一初期不良の場合は弊店にご連絡くださいますようお願い申し上げます。ご安心して購入ください＾＾
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商品の説明
MSI ビジネスノートPC Prestige 13 Evo - 第12世代 インテル
MSI「Prestige 13 Evo A12M」シリーズ検証：超軽量＆超高性能な13.3型 ...
Prestige 13 Evo MSIノートPCシリーズ
ノートパソコン Prestige 13 Evo A12M マットホワイト Prestige-13Evo-A12M-075JP [13.3型 /Windows11 Pro /intel Core i7 /メモリ：32GB /SSD：1TB /2023年3月モデル]
【Amazon.co.jp限定】MSI ノートパソコン Prestige13Evo 超軽量990g・第12世代CPU搭載 Core i7 16GB 1TB Windows11Pro 13.3インチ WUXGA Prestige-13Evo-A12M-2403JP
MSI ビジネスノートPC Prestige 13 Evo - 第12世代 インテル
MSI ビジネスノートPC Prestige 13 Evo - 第12世代 インテル
【Amazon.co.jp限定】MSI ノートパソコン Prestige13 Evo 13.3インチ 超軽量990g 第12世代CPU搭載 Core i5 16GB 512GB WUXGA Windows11Pro Prestige-13Evo-A12M-2417JP
Prestige 13 Evo MSIノートPCシリーズ
Prestige 13 Evo MSIノートPCシリーズ
ノートパソコン Prestige 13 Evo A12M マットホワイト Prestige-13Evo-A12M-075JP [13.3型 /Windows11 Pro /intel Core i7 /メモリ：32GB /SSD：1TB /2023年3月モデル]
【Amazon.co.jp限定】MSI ノートパソコン Prestige13 Evo 13.3インチ 超軽量990g 第12世代CPU搭載 Core i5 16GB 512GB WUXGA Windows11Pro Prestige-13Evo-A12M-2417JP
MSI ビジネスノートPC Prestige 13 Evo - 第12世代 インテル
SALE】【軽さ990g・Corei5-1240P搭載】Prestige-13Evo-A12M-2503JP ...
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