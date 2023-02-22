★MSI新品❣Prestige-13Evo-A12M-1517JPノートPC

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Dterse

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商品の詳細

MSI(エムエスアイ)新品未開封品

型番Prestige-13Evo-A12M-1517JP
JAN4526541193866

OSWindows11Pro
ディスプレイ13.3インチ、WUXGA（1,920×1,200）、ノングレア
CPU　　インテル®Core™i5-1240P12コア（4P＋8E）16スレッド
GPU　　　インテル®Iris®Xeグラフィックス
メモリ規格／容量　　8GBLPDDR5オンボードメモリ
メモリ空きスロット　　　なし
SSD　　　　　　256GB（M.2NVMe）
SSD専用空きスロット　なし
無線LAN　　Wi-Fi6E（11ax）、Bluetooth5.2
キーボード　シングルカラーバックライト内蔵テンキーレス日本語キーボード
スピーカー　　ステレオ2スピーカー
Webカメラ　　207万画素（顔認証機能対応、マイク内蔵）
メモリーカードリーダー　　　microSDカードリーダー（microSDXC対応）
I/Oポート　　　Thunderbolt™4Type-C（USBPD対応）×2、USB3.2Gen2Type-A×1
HDMI×1、オーディオコンボジャック×1
本体カラー　　　ステラグレイ
バッテリー　　リチウムイオン、75Whr、4セル
バッテリー駆動時間※6　　　23時間15分
本体サイズ（WxDxH／mm）　　299×210×16.9mm
本体質量　　990g
付属品　　純正ACアダプター

保証について
購入日より一年間メーカー保証付、万が一初期不良の場合は弊店にご連絡くださいますようお願い申し上げます。ご安心して購入ください＾＾
輸送中に外箱が汚れや細かなキズ、破損する場合はご了承ください。

商品の説明

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