★MSI新品❣Prestige-13Evo-A12M-1517JPノートPC

商品の詳細

MSI(エムエスアイ)新品未開封品



型番Prestige-13Evo-A12M-1517JP

JAN4526541193866



OSWindows11Pro

ディスプレイ13.3インチ、WUXGA（1,920×1,200）、ノングレア

CPU インテル®Core™i5-1240P12コア（4P＋8E）16スレッド

GPU インテル®Iris®Xeグラフィックス

メモリ規格／容量 8GBLPDDR5オンボードメモリ

メモリ空きスロット なし

SSD 256GB（M.2NVMe）

SSD専用空きスロット なし

無線LAN Wi-Fi6E（11ax）、Bluetooth5.2

キーボード シングルカラーバックライト内蔵テンキーレス日本語キーボード

スピーカー ステレオ2スピーカー

Webカメラ 207万画素（顔認証機能対応、マイク内蔵）

メモリーカードリーダー microSDカードリーダー（microSDXC対応）

I/Oポート Thunderbolt™4Type-C（USBPD対応）×2、USB3.2Gen2Type-A×1

HDMI×1、オーディオコンボジャック×1

本体カラー ステラグレイ

バッテリー リチウムイオン、75Whr、4セル

バッテリー駆動時間※6 23時間15分

本体サイズ（WxDxH／mm） 299×210×16.9mm

本体質量 990g

付属品 純正ACアダプター



保証について

購入日より一年間メーカー保証付、万が一初期不良の場合は弊店にご連絡くださいますようお願い申し上げます。ご安心して購入ください＾＾

輸送中に外箱が汚れや細かなキズ、破損する場合はご了承ください。