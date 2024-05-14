Keyball61ケース2(L-N)マットブラック - PC周辺機器

商品の詳細

Keyball@Yowkees

https://github.com/Yowkees/keyball



Keyball61用ケース

タイプ:親指ロープロファイル

ケース左右、ネジ、ゴム足のセット

カラー:マットブラック



受注状況により左右しますが、発送まで約3日頂戴いたします。積層痕や表面荒れが発生する可能性があります。予めご了承ください。



●●タイプ

タイプ1(N-N)（親指ノーマルプロファイル仕様）

タイプ2(L-N)（親指ロープロファイル仕様）



※トラックボールケース用のネジはお付けしておりません。公式ネジをご利用ください。

対応ネジはオプション（200円）で追加可能







各種ケース価格

Keyball39：4,200円

Keyball44：4,700円

Keyball61：5,200円



●●カラーオプション

●ノーマルカラー（＋0円）

・ブラック

・コールドホワイト



●マットカラー（+1,000）





●特殊系（+1,000円）

・ロックホワイト

・ギャラクシーブラック

・チタニウム

・蛍光（蓄光タイプ）



●特殊系2（+1,200円）

・CaribbeanSeaSilk（ブルー/グリーン）

・クリア（半透明）





●●オプション（希望角度で作製いたします）

●TentingLeg（ネジ留め）

・セット購入+1,600円

・単体2,000円

※10°〜45°の範囲で5°刻み



●トラックボール用追加ネジ200円（M1.7×2本）

※セット購入のみ