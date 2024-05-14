- 当日発送
- 送料無料
Keyball61ケース2(L-N)マットブラック
- 販売価格 ：
-
￥2280税込
- 獲得ポイント ：
- 527ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
Keyball@Yowkees
https://github.com/Yowkees/keyball
Keyball61用ケース
タイプ:親指ロープロファイル
ケース左右、ネジ、ゴム足のセット
カラー:マットブラック
受注状況により左右しますが、発送まで約3日頂戴いたします。積層痕や表面荒れが発生する可能性があります。予めご了承ください。
●●タイプ
タイプ1(N-N)（親指ノーマルプロファイル仕様）
タイプ2(L-N)（親指ロープロファイル仕様）
※トラックボールケース用のネジはお付けしておりません。公式ネジをご利用ください。
対応ネジはオプション（200円）で追加可能
各種ケース価格
Keyball39：4,200円
Keyball44：4,700円
Keyball61：5,200円
●●カラーオプション
●ノーマルカラー（＋0円）
・ブラック
・コールドホワイト
●マットカラー（+1,000）
●特殊系（+1,000円）
・ロックホワイト
・ギャラクシーブラック
・チタニウム
・蛍光（蓄光タイプ）
●特殊系2（+1,200円）
・CaribbeanSeaSilk（ブルー/グリーン）
・クリア（半透明）
●●オプション（希望角度で作製いたします）
●TentingLeg（ネジ留め）
・セット購入+1,600円
・単体2,000円
※10°〜45°の範囲で5°刻み
●トラックボール用追加ネジ200円（M1.7×2本）
※セット購入のみ
https://github.com/Yowkees/keyball
Keyball61用ケース
タイプ:親指ロープロファイル
ケース左右、ネジ、ゴム足のセット
カラー:マットブラック
受注状況により左右しますが、発送まで約3日頂戴いたします。積層痕や表面荒れが発生する可能性があります。予めご了承ください。
●●タイプ
タイプ1(N-N)（親指ノーマルプロファイル仕様）
タイプ2(L-N)（親指ロープロファイル仕様）
※トラックボールケース用のネジはお付けしておりません。公式ネジをご利用ください。
対応ネジはオプション（200円）で追加可能
各種ケース価格
Keyball39：4,200円
Keyball44：4,700円
Keyball61：5,200円
●●カラーオプション
●ノーマルカラー（＋0円）
・ブラック
・コールドホワイト
●マットカラー（+1,000）
●特殊系（+1,000円）
・ロックホワイト
・ギャラクシーブラック
・チタニウム
・蛍光（蓄光タイプ）
●特殊系2（+1,200円）
・CaribbeanSeaSilk（ブルー/グリーン）
・クリア（半透明）
●●オプション（希望角度で作製いたします）
●TentingLeg（ネジ留め）
・セット購入+1,600円
・単体2,000円
※10°〜45°の範囲で5°刻み
●トラックボール用追加ネジ200円（M1.7×2本）
※セット購入のみ
商品の説明
Keyball61ケース2(L-N)マットブラック - PC周辺機器
Keyball61ケース2(L-N)マットブラック - PC周辺機器
Keyball61ケース2(L-N)マットブラック - PC周辺機器
Keyball61ケース2(L-N)マットブラック - PC周辺機器
Keyball61ケース2(L-N)マットブラック - PC周辺機器
Keyball61ケース2(L-N)マットブラック - PC周辺機器
2023年最新】keyball61の人気アイテム - メルカリ
週報55回目（2022年9月2日） - 自作キーボード温泉街週報
Keyball61ケース - Training&KBD - BOOTH
2023年最新】keyball44 ケースの人気アイテム - メルカリ
提供】Keyball61ビルドログ｜いとうひよこ
Keyball44ケース - Training&KBD - BOOTH
提供】Keyball61ビルドログ｜いとうひよこ
Intel i5-8400(動作確) ➄ - PCパーツ