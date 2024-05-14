Keyball61ケース2(L-N)マットブラック - PC周辺機器

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Keyball61ケース2(L-N)マットブラック
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Keyball61ケース2(L-N)マットブラック

Lterse

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2280税込

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Keyball61ケース2(L-N)マットブラック
Keyball61ケース2(L-N)マットブラック
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

Keyball@Yowkees
https://github.com/Yowkees/keyball

Keyball61用ケース
タイプ:親指ロープロファイル
ケース左右、ネジ、ゴム足のセット
カラー:マットブラック

受注状況により左右しますが、発送まで約3日頂戴いたします。積層痕や表面荒れが発生する可能性があります。予めご了承ください。

●●タイプ
タイプ1(N-N)（親指ノーマルプロファイル仕様）
タイプ2(L-N)（親指ロープロファイル仕様）

※トラックボールケース用のネジはお付けしておりません。公式ネジをご利用ください。
対応ネジはオプション（200円）で追加可能



各種ケース価格
Keyball39：4,200円
Keyball44：4,700円
Keyball61：5,200円

●●カラーオプション
●ノーマルカラー（＋0円）
・ブラック
・コールドホワイト

●マットカラー（+1,000）


●特殊系（+1,000円）
・ロックホワイト
・ギャラクシーブラック
・チタニウム
・蛍光（蓄光タイプ）

●特殊系2（+1,200円）
・CaribbeanSeaSilk（ブルー/グリーン）
・クリア（半透明）


●●オプション（希望角度で作製いたします）
●TentingLeg（ネジ留め）
・セット購入+1,600円
・単体2,000円
※10°〜45°の範囲で5°刻み

●トラックボール用追加ネジ200円（M1.7×2本）
※セット購入のみ

商品の説明

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