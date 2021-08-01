APPLE Magic Mouse MK2E3J/A - PC周辺機器

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Apple Magic Mouse MK2E3J/A

アップル

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Apple Magic Mouse MK2E3J/A
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商品の詳細

あまり使用しないため、出品します。
充電回数数回程度
付属ケーブル未使用

写真では写らないですが、表面にわずかにスレあります。

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商品の説明

Apple Magic Mouse MK2E3J/A
アップル Magic Mouse 2021/08 MK2E3JA
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アップル Magic Mouse 2021/08 MK2E3JA
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