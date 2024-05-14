  • Intel Core i7-11700F 4.9GHZ LGA1200
  • Intel Core i7-11700F 4.9GHZ LGA1200
Intel Core i7-11700F 4.9GHZ LGA1200
  • 当日発送
  • 送料無料

Intel Core i7-11700F 4.9GHZ LGA1200

インテル

お気に入りブランド
クチコミ評価 5.7307件）07
販売価格 ：

11110税込

獲得ポイント ：
307ポイント

商品がカートに追加されました
Intel Core i7-11700F 4.9GHZ LGA1200
Intel Core i7-11700F 4.9GHZ LGA1200
販売価格：￥4,950 税込
お買い物を続けるカートへ進む

在庫あり

※ 商品のお届けについてはこちらよりご確認ください。

SHOPPING が販売、発送いたします。

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

  • ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

利用可

  • ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
    ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
    ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

商品の詳細

IntelCorei7-11700F4.9GHZLGA1200

PCの組み換えにつき出品
1年ほど前に購入したBPOパソコンに組み込まれていたものです
動作確認済み

参考価格(Amazon:出品時点)47,047円

※あくまで中古品です
※NCNRでお願いいたします

#Intel
#intel


種類···CPU

商品の説明

Intel Core i7-11700F 4.9GHZ LGA1200
Intel Core i7-11700F デスクトッププロセッサー 8コア 最大4.9 GHz LGA1200 (インテル500シリーズ&セレクト 400シリーズチップセット) 65W
Intel Core i7-11700F 4.9GHZ LGA1200
Intel Core i7-11700F デスクトッププロセッサー 8コア 最大4.9 GHz LGA1200 (インテル500シリーズ&セレクト 400シリーズチップセット) 65W
Intel Core i7-11700F 4.9GHZ LGA1200
Intel Core i7-11700F デスクトッププロセッサー 8コア 最大4.9 GHz LGA1200 (インテル500シリーズ&セレクト 400シリーズチップセット) 65W
Intel Core i7-11700F 4.9GHZ LGA1200
Intel Core i7-11700F デスクトッププロセッサー 8コア 最大4.9 GHz LGA1200 (インテル500シリーズ&セレクト 400シリーズチップセット) 65W
Intel Core i7-11700F 4.9GHZ LGA1200
Intel Core i7-11700F デスクトッププロセッサー 8コア 最大4.9 GHz LGA1200 (インテル500シリーズ&セレクト 400シリーズチップセット) 65W
Intel Core i7-11700F 4.9GHZ LGA1200
Intel Core i7-11700F デスクトッププロセッサー 8コア 最大4.9 GHz LGA1200 (インテル500シリーズ&セレクト 400シリーズチップセット) 65W
Intel Core i7-11700F 4.9GHZ LGA1200
インテル Core i7 11700F BOX 価格比較 - 価格.com
Intel Core i7-11700F 4.9GHZ LGA1200
Intel Core I7 11700F 11Th Gen Processor | Desktop Processor ...
Intel Core i7-11700F 4.9GHZ LGA1200
Intel Core i7-11700F デスクトッププロセッサー 8コア 最大4.9 GHz LGA1200 (インテル500シリーズ&セレクト 400シリーズチップセット) 65W
Intel Core i7-11700F 4.9GHZ LGA1200
Intel Core I7-11700F, For Desktop, 4.9 Ghz Lga1200 (intel 500
Intel Core i7-11700F 4.9GHZ LGA1200
Procesor Intel i7-11700F 4.9 GHz LGA1200 | Wasserman.eu
Intel Core i7-11700F 4.9GHZ LGA1200
CPU LGA1200,Intel Core i7-11700F/2.5-4.9GHz, 16MB Cache-L3, No ...
Intel Core i7-11700F 4.9GHZ LGA1200
Bộ vi xử lý Intel Core i7-11700F (2.5GHz turbo up to 4.9Ghz ...
Intel Core i7-11700F 4.9GHZ LGA1200
CPU INTEL ROCKET LAKE I7-11700F 2.5GHZ (4.9GHZ TURBO) 8-CORE BX8070811
Intel Core i7-11700F 4.9GHZ LGA1200
Intel Core i7-11700 [BX8070811700]

家電・スマホ・カメラ・PC/タブレット・PCパーツのデイリーランキング

このカテゴリのランキングをもっと見る

この商品を見ている人におすすめ