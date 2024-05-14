- 当日発送
- 送料無料
Intel Core i7-11700F 4.9GHZ LGA1200
- 販売価格 ：
-
￥11110税込
- 獲得ポイント ：
- 307ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
IntelCorei7-11700F4.9GHZLGA1200
PCの組み換えにつき出品
1年ほど前に購入したBPOパソコンに組み込まれていたものです
動作確認済み
参考価格(Amazon:出品時点)47,047円
※あくまで中古品です
※NCNRでお願いいたします
#Intel
#intel
種類···CPU
PCの組み換えにつき出品
1年ほど前に購入したBPOパソコンに組み込まれていたものです
動作確認済み
参考価格(Amazon:出品時点)47,047円
※あくまで中古品です
※NCNRでお願いいたします
#Intel
#intel
種類···CPU
商品の説明
Intel Core i7-11700F デスクトッププロセッサー 8コア 最大4.9 GHz LGA1200 (インテル500シリーズ&セレクト 400シリーズチップセット) 65W
Intel Core i7-11700F デスクトッププロセッサー 8コア 最大4.9 GHz LGA1200 (インテル500シリーズ&セレクト 400シリーズチップセット) 65W
Intel Core i7-11700F デスクトッププロセッサー 8コア 最大4.9 GHz LGA1200 (インテル500シリーズ&セレクト 400シリーズチップセット) 65W
Intel Core i7-11700F デスクトッププロセッサー 8コア 最大4.9 GHz LGA1200 (インテル500シリーズ&セレクト 400シリーズチップセット) 65W
Intel Core i7-11700F デスクトッププロセッサー 8コア 最大4.9 GHz LGA1200 (インテル500シリーズ&セレクト 400シリーズチップセット) 65W
Intel Core i7-11700F デスクトッププロセッサー 8コア 最大4.9 GHz LGA1200 (インテル500シリーズ&セレクト 400シリーズチップセット) 65W
インテル Core i7 11700F BOX 価格比較 - 価格.com
Intel Core I7 11700F 11Th Gen Processor | Desktop Processor ...
Intel Core i7-11700F デスクトッププロセッサー 8コア 最大4.9 GHz LGA1200 (インテル500シリーズ&セレクト 400シリーズチップセット) 65W
Procesor Intel i7-11700F 4.9 GHz LGA1200 | Wasserman.eu
CPU LGA1200,Intel Core i7-11700F/2.5-4.9GHz, 16MB Cache-L3, No ...
Bộ vi xử lý Intel Core i7-11700F (2.5GHz turbo up to 4.9Ghz ...
CPU INTEL ROCKET LAKE I7-11700F 2.5GHZ (4.9GHZ TURBO) 8-CORE BX8070811
Intel Core i7-11700 [BX8070811700]
家電・スマホ・カメラ・PC/タブレット・PCパーツのデイリーランキング
-
-
-
-
-
4
MacBook Air 15インチ
ノートPC
￥44,800
-
5
Ducky one mini2
PC周辺機器
￥2,800