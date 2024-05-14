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Logicool G-PPD-003WL-WH WHITE
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商品の詳細
LogicoolG-PPD-003WL-WHWHITE
付属品全てあります。
4ヶ月ほど使用しましたがホイールの反応が若干悪く、買い換えるので出品させて頂きます。少し反応が悪いだけでまだまだ使えるのでよろしくお願いします。
#LogitechInternational
#Logicool
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商品の説明
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