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Logicool G-PPD-003WL-WH WHITE

Yterse

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Logicool G-PPD-003WL-WH WHITE
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LogicoolG-PPD-003WL-WHWHITE

付属品全てあります。
4ヶ月ほど使用しましたがホイールの反応が若干悪く、買い換えるので出品させて頂きます。少し反応が悪いだけでまだまだ使えるのでよろしくお願いします。

#LogitechInternational
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ゲーミングマウスの人気モデル/シリーズ···logicoolPROXsuperlight

商品の説明

Logicool G-PPD-003WL-WH WHITE
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