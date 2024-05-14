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Fitbit INSPIRE 3 MORNING GLOW ORANGE
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商品の詳細
FitbitINSPIRE3MORNINGGLOWORANGE
新品、未開封です。
2023年9月Googleストアで購入しました。
即購入可。
#Fitbit
#スマートウォッチ
新品、未開封です。
2023年9月Googleストアで購入しました。
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商品の説明
Fitbit Inspire 3 フィットネストラッカー Morning Glow/Black FRCJK L/Sサイズ [最大10日間のバッテリーライフ/心拍計][日本正規品]
Fitbit Inspire 3 Health & Fitness Activity Tracker (Morning Glow) with Workout Intensity, Sleep Tracking, 2 Sizes Bands, 3.3foot Charging Cable, Wall ...
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