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acer ACER QG221QBBMIIX BLACK
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￥12685税込
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商品の詳細
acerACERQG221QBBMIIXBLACK
#Acer
#acer
表面処理···ノングレア(非光沢)
解像度（規格）···フルHD（1920x1080）
モニタサイズ···19インチ～22インチ未満
動作添付の為、起動テストしました。
#Acer
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表面処理···ノングレア(非光沢)
解像度（規格）···フルHD（1920x1080）
モニタサイズ···19インチ～22インチ未満
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商品の説明
Acer ゲーミングモニター Nitro QG221QBbmiix 21.5インチ VA 非光沢 フルHD 75Hz 1ms(VRB) PC/PS4/Switch向き AMD FreeSync HDMI1.4 スピーカー内蔵 VESAマウント対応 チルト フリッカーレス ブルーライト軽減 ...
QG221QBbmiix | acer
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QG221QBbmiix | acer
VG220Qbmiix | acer
Acer Nitro ゲーミングモニター 21.5
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Acer エイサー フルHD21.5型液晶ディスプレイVG220QBbmiix-
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