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acer ACER QG221QBBMIIX BLACK

エイサー

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acer ACER QG221QBBMIIX BLACK
acer ACER QG221QBBMIIX BLACK
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商品の詳細

acerACERQG221QBBMIIXBLACK

#Acer
#acer


表面処理···ノングレア(非光沢)
解像度（規格）···フルHD（1920x1080）

モニタサイズ···19インチ～22インチ未満

動作添付の為、起動テストしました。

商品の説明

acer ACER QG221QBBMIIX BLACK
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