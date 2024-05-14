SHARP AQUOS D DV7 LC-26DV7-B - PC周辺機器

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SHARP AQUOS D DV7 LC-26DV7-B

シャープ

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SHARP AQUOS D DV7 LC-26DV7-B
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商品の詳細

SHARPAQUOSDDV7LC-26DV7-B

リモコン付き、B-CASカード付きです。
外箱、取説なしです(写真のものがすべてです。)


BS/CSチューナ有無:BS/110°CSデジタル兼用チューナ
Blu−ray録画再生:録再Blu−ray
DLNA対応有
DVD録画再生:再専DVD
NETFLIX:NONETFLIX
WEBCONTENTACC
color:BLACK
アクトビラ対応種類:アクトビラビデオ・フル対応
アスペクト比:16:9
アプリ対応:アプリプリインストール
イーサネット端子有
ディスプレイタイプ:LCD(液晶)
ハイビジョン対応:ハイビジョン
ビデオ・フォーマット:Blu−ray/DVD
地上波デジタルチューナ有無数:地上D2チューナ有
多段階評価2010カラーTV:5
多段階評価2011カラーTV:3
多段階評価2014カラーTV:2
画素数クラス別(横):1024−1366
画素数クラス別(縦):720−1024
画面サイズ・クラス別3:26−31インチ未満
画面サイズ・クラス別4:26インチ
省エネ基準目標年度:2012年度
電源タイプ:ACタイプ
高速液晶表示:60ヘルツ

#シャープ
#SHARP

カラー...ブラック

商品の説明

SHARP AQUOS D DV7 LC-26DV7-B
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