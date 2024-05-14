SHARP AQUOS D DV7 LC-26DV7-B - PC周辺機器

商品の詳細

SHARPAQUOSDDV7LC-26DV7-B



リモコン付き、B-CASカード付きです。

外箱、取説なしです(写真のものがすべてです。)





BS/CSチューナ有無:BS/110°CSデジタル兼用チューナ

Blu−ray録画再生:録再Blu−ray

DLNA対応有

DVD録画再生:再専DVD

NETFLIX:NONETFLIX

WEBCONTENTACC

color:BLACK

アクトビラ対応種類:アクトビラビデオ・フル対応

アスペクト比:16:9

アプリ対応:アプリプリインストール

イーサネット端子有

ディスプレイタイプ:LCD(液晶)

ハイビジョン対応:ハイビジョン

ビデオ・フォーマット:Blu−ray/DVD

地上波デジタルチューナ有無数:地上D2チューナ有

多段階評価2010カラーTV:5

多段階評価2011カラーTV:3

多段階評価2014カラーTV:2

画素数クラス別(横):1024−1366

画素数クラス別(縦):720−1024

画面サイズ・クラス別3:26−31インチ未満

画面サイズ・クラス別4:26インチ

省エネ基準目標年度:2012年度

電源タイプ:ACタイプ

高速液晶表示:60ヘルツ



#シャープ

#SHARP



カラー...ブラック