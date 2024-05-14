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キヤノン EF-S 55-250mm F4-5.6 IS STM
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商品の詳細
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キヤノンEF-S55-250mmF4-5.6ISSTM
外観スレあり。
レンズ内撮影に影響ない程度に小チリの混入あり。
オートフォーカス、マニュアルフォーカス、手ブレ補正動作しています。
付属品は写真の物が全てです。
ビンテージ、コレクター品、中古品にご理解ある方の入札をお待ちしております。
ご検討よろしくお願いいたします。
商品の説明
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