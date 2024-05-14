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TOKINA AT−X 24mm〜40mm F2.8 キャノンFDマウント
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￥1824税込
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商品の詳細
閲覧頂きありがとうございます。
トキナー 24mm〜40mmF2.8ズームレンズ キャノンFDマウントです。
比較的キレイな状態です。
ピント 絞り 問題ありません。
キャップは付いていません。
古い物ですのでご理解頂きご検討お願いします。
申し訳ありませんがお値引きの交渉 購入者様都合の返品には応じられませんのでご了承頂きご検討お願いします。
トキナー 24mm〜40mmF2.8ズームレンズ キャノンFDマウントです。
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ピント 絞り 問題ありません。
キャップは付いていません。
古い物ですのでご理解頂きご検討お願いします。
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商品の説明
☆ 動作品 ☆ トキナ Tokina AT-X 24-40ｍｍ F2.8 キャノンFDマウント ...
☆ 動作品 ☆ トキナ Tokina AT-X 24-40ｍｍ F2.8 キャノンFDマウント ...
Tokina AT-X 24-40mm F2.8 Canon FDマウント|mercariメルカリ官方指定 ...
Tokina AT-X 24-40mm F2.8 Canon FDマウント|mercariメルカリ官方指定 ...
☆ 動作品 ☆ トキナ Tokina AT-X 24-40ｍｍ F2.8 キャノンFDマウント ...
Tokina AT-X 24-40mm F2.8 Canon FDマウント|mercariメルカリ官方指定 ...
Tokina AT-X 24-40mm F2.8 Canon FDマウント|mercariメルカリ官方指定 ...
☆ 動作品 ☆ トキナ Tokina AT-X 24-40ｍｍ F2.8 キャノンFDマウント ...
目立った傷や汚れなし】TOKINA AT-X AF 24-40mm F2.8 CANON FD 広角 大 ...
Tokina AT-X 24-40mm F2.8 Canon FDマウント|mercariメルカリ官方指定 ...
Tokina AT-X 24-40mm F2.8 | ほぼジャンクな機材で綴る写真の魔法 ...
Tokina AT-X 24-40mm F2.8 Canon FDマウント|mercariメルカリ官方指定 ...
目立った傷や汚れなし】TOKINA AT-X AF 24-40mm F2.8 CANON FD 広角 大 ...
☆ 動作品 ☆ トキナ Tokina AT-X 24-40ｍｍ F2.8 キャノンFDマウント ...
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