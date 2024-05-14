TOKINA AT−X 24mm〜40mm F2.8 キャノンFDマウント

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商品の詳細

閲覧頂きありがとうございます。

トキナー 24mm〜40mmF2.8ズームレンズ キャノンFDマウントです。

比較的キレイな状態です。

ピント 絞り 問題ありません。

キャップは付いていません。

古い物ですのでご理解頂きご検討お願いします。

申し訳ありませんがお値引きの交渉 購入者様都合の返品には応じられませんのでご了承頂きご検討お願いします。