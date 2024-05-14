progresstouch retro tiny gateron静音赤軸 - PC周辺機器

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商品の詳細

archiss社製メカニカルキーボードprogresstouchretrotinyの静音赤軸です。

使用するにあたり、静音性の向上を図り幾らか手を入れました。



①キースイッチのトップハウジングをgateron製へ換装(写真4枚目)、krytoxのlube→擦過音の抑制

②本体ケースに鉛シート、ゴムシートを追加→プラスチックケースの箱鳴り抑制や本体の防振

③pcb下部にマスキングテープ貼付→金属の反響の抑制



以上により、幾らか安定した打鍵を手に入れ快適な使用をしていました。



付属品は全て揃っています。

使用歴は1年と3ヶ月です。



ARCHISSAS-KBPD70/SRBKN



PLATFORM:COMPUTER

USB有無種類:USB2.0

color:BLACK



#アーキサイト

#ARCHISS





ケーブル···有線



種類···キーボード