progresstouch retro tiny gateron静音赤軸 - PC周辺機器

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progresstouch retro tiny gateron静音赤軸

Lterse

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progresstouch retro tiny gateron静音赤軸
progresstouch retro tiny gateron静音赤軸
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商品の詳細

archiss社製メカニカルキーボードprogresstouchretrotinyの静音赤軸です。
使用するにあたり、静音性の向上を図り幾らか手を入れました。

①キースイッチのトップハウジングをgateron製へ換装(写真4枚目)、krytoxのlube→擦過音の抑制
②本体ケースに鉛シート、ゴムシートを追加→プラスチックケースの箱鳴り抑制や本体の防振
③pcb下部にマスキングテープ貼付→金属の反響の抑制

以上により、幾らか安定した打鍵を手に入れ快適な使用をしていました。

付属品は全て揃っています。
使用歴は1年と3ヶ月です。

ARCHISSAS-KBPD70/SRBKN

PLATFORM:COMPUTER
USB有無種類:USB2.0
color:BLACK

#アーキサイト
#ARCHISS


ケーブル···有線

種類···キーボード

商品の説明

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