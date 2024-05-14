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progresstouch retro tiny gateron静音赤軸
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￥2418税込
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商品の詳細
archiss社製メカニカルキーボードprogresstouchretrotinyの静音赤軸です。
使用するにあたり、静音性の向上を図り幾らか手を入れました。
①キースイッチのトップハウジングをgateron製へ換装(写真4枚目)、krytoxのlube→擦過音の抑制
②本体ケースに鉛シート、ゴムシートを追加→プラスチックケースの箱鳴り抑制や本体の防振
③pcb下部にマスキングテープ貼付→金属の反響の抑制
以上により、幾らか安定した打鍵を手に入れ快適な使用をしていました。
付属品は全て揃っています。
使用歴は1年と3ヶ月です。
ARCHISSAS-KBPD70/SRBKN
PLATFORM:COMPUTER
USB有無種類:USB2.0
color:BLACK
#アーキサイト
#ARCHISS
ケーブル···有線
種類···キーボード
使用するにあたり、静音性の向上を図り幾らか手を入れました。
①キースイッチのトップハウジングをgateron製へ換装(写真4枚目)、krytoxのlube→擦過音の抑制
②本体ケースに鉛シート、ゴムシートを追加→プラスチックケースの箱鳴り抑制や本体の防振
③pcb下部にマスキングテープ貼付→金属の反響の抑制
以上により、幾らか安定した打鍵を手に入れ快適な使用をしていました。
付属品は全て揃っています。
使用歴は1年と3ヶ月です。
ARCHISSAS-KBPD70/SRBKN
PLATFORM:COMPUTER
USB有無種類:USB2.0
color:BLACK
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商品の説明
progresstouch retro tiny gateron静音赤軸 - PC周辺機器
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