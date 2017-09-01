タムロン　レンズ　SP 70-200mm F2,8 Di VC USD G2

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商品の詳細

4,5年前に家電店にて新品にて購入し使用しておりました。

外観としては綺麗な方だと思います。

使用に関して不具合はありません。

カメラバッグに入れて保管しておりました。

キャノン用です。



5Dmark4も出品しようか迷い中です。

購入に興味がある方おりましたら、コメント下さい。

セットだと、200,000円を予定しております。



マウント···キヤノンEFマウント系



フルサイズ対応···フルサイズ対応可