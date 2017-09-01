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タムロン　レンズ　SP 70-200mm F2,8 Di VC USD G2

タムロン

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タムロン　レンズ　SP 70-200mm F2,8 Di VC USD G2
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商品の詳細

4,5年前に家電店にて新品にて購入し使用しておりました。
外観としては綺麗な方だと思います。
使用に関して不具合はありません。
カメラバッグに入れて保管しておりました。
キャノン用です。

5Dmark4も出品しようか迷い中です。
購入に興味がある方おりましたら、コメント下さい。
セットだと、200,000円を予定しております。

マウント···キヤノンEFマウント系

フルサイズ対応···フルサイズ対応可

商品の説明

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