♡SALE♡USB C ハブ, CableCreation 6-in-1

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Rterse

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商品の詳細

USBCハブ,CableCreation6-in-1LanハブHDMIハブ4K@60Hz1GbpsイーサネットポートPD100WUSB-CポートUSB3.0ポート搭載MacBookAirProiPadProなどに対応

【USB-Cハブ6-in-1】CableCreationType-cハブは4K@60HzHDMIポート、lanポート、PD給電ポート、USB-Cデータ伝送ポート、二つUSB3.0ポートを搭載します。大規模拡張でき、仕事の効率を上げます。（ご注意：本lanハブはDPAltモード対応のUSB-Cデバイス対応のみです）
【4K60Hz高解像度】本HDMIハブはusb-cデバイスの画面をHDMI対応のディスプレイ(モニター、TV、プロジェクターなど)へミラーリングまたは拡張することをできます。HDMIポートから最大4K(60Hz)での高画質出力が可能です。ビジネス会議、プレゼンテーション、ゲームに最適です。（ご注意：お使いのデバイスがDisplayPort1.4に対応している場合のみ、4K＠60Hz高画質出力ができます）
【高速データ転送】本usb3.0ハブのUSB3.0ポートとUSB-Cデータ転送ポーは、5Gbpsの高速データ転送を実現して、多数の写真、テレビや映画などが数秒で転送します。なお、USB3.0ポートはPCに外付けキーボード、マウスを連続することができます。在宅勤務、出張、旅行に最適です。
【PD急速充電と1GbpsLAN】①PDハブとして、お使いのノートPCに急速充電でき、最大85Wまでの高出力給電が可能です。(ハブ自身運動が15W必要ので、入力100Wの場合に、出力85Wです)。②lanhubとして、イーサネットケーブルと接続して、最大1000Mbpsの伝送速度に対応して、よりスムーズなビデオやゲームをお楽しめます。

⚠️新品未使用で開封もしておりませんが、箱上部に破れがあります。

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商品の説明

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