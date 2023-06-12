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Apple M2チップ搭載15インチ MacBook Air
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-
￥54000税込
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商品の詳細
【新品未使用】
★Apple2023MacBookAirM2チップ搭載ノートパソコン
★15.3インチLiquidRetinaディスプレイ
★8GBRAM
★512GBSSDストレージ
★バックライトキーボード
★1080pFaceTimeHDカメラtouchID
★iPhoneやiPadとの連係機能
★最新人気色スペースグレイ
モデルNO:A2941
シリーズ:MacBookAir
製品年式:2023
CPU種類:AppleM2
OS：MacOS
SSD容量:512GB
画面サイズ:15.3インチ
アップル公式サイト226,8000円【税込】
2台購入しましたが1台使わなくなったので
定価よりもお安くお譲りします
画面サイズ···14.5～16.9インチ
製品年式···2023
メモリ···8～15GB
SSD容量···512～999GB
★Apple2023MacBookAirM2チップ搭載ノートパソコン
★15.3インチLiquidRetinaディスプレイ
★8GBRAM
★512GBSSDストレージ
★バックライトキーボード
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★iPhoneやiPadとの連係機能
★最新人気色スペースグレイ
モデルNO:A2941
シリーズ:MacBookAir
製品年式:2023
CPU種類:AppleM2
OS：MacOS
SSD容量:512GB
画面サイズ:15.3インチ
アップル公式サイト226,8000円【税込】
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画面サイズ···14.5～16.9インチ
製品年式···2023
メモリ···8～15GB
SSD容量···512～999GB
商品の説明
Apple M2チップ搭載15インチ MacBook Air
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