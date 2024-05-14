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望遠レンズ☆キヤノン Canon EF 75-300mm F4-5.6 USM
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￥3432税込
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商品の詳細
【メーカー名】
キヤノン
CanonEF75-300mmF4-5.6II
望遠レンズ☆キヤノン CanonEF75-300mmF4-5.6USM☆A☆361
【ブランド名】
キヤノン
●対応マウント：CANON-FEマウント
●レンズタイプ:望遠ズーム
●フォーカス：AF
●焦点距離：75-〜300mm
●F値：4-5.6
●最短撮影距離:1.5m
●最大撮影倍率:0.26倍
●質量:650g
◎キヤノンが誇るUSMモーター搭載のレンズです。
ピント合わせが速くズーム音が静かな初心者の方に
最適なレンズです。
◎イベントなどで近くに寄れないときに大活
躍します。
◎航空機や列車などの趣味の撮影にもG00D
です！
★★対応機種★★
・EOSKissDFDNDXX２X3X4X5X６(i）
X7(i)X8(i)X9(i)
・EOSKissX50X70
・EOS7D7DMarkⅡ20D30D40D50D60D
70D
・EOS8000D その他
●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯
◆コンディション◆
【ボディ＆レンズ外観】
使用品・自宅保管ですので、スレ、キズ等ございます。
【レンズ内】
中古レンズ特有のチリ、埃、カビの混入はございますが撮影に影響するような汚れ等はございません。
【動作チェック】
各種動作全く問題ありません♪
AF動作確認済み
◆付属品◆
・本体
・レンズフロントキャップ
・レンズリアキャップ
●万が一、初期不良がございましたら到着後5日以内にご連絡いただければ返品致します。
マウント···キヤノンEFマウント系
キヤノン
CanonEF75-300mmF4-5.6II
望遠レンズ☆キヤノン CanonEF75-300mmF4-5.6USM☆A☆361
【ブランド名】
キヤノン
●対応マウント：CANON-FEマウント
●レンズタイプ:望遠ズーム
●フォーカス：AF
●焦点距離：75-〜300mm
●F値：4-5.6
●最短撮影距離:1.5m
●最大撮影倍率:0.26倍
●質量:650g
◎キヤノンが誇るUSMモーター搭載のレンズです。
ピント合わせが速くズーム音が静かな初心者の方に
最適なレンズです。
◎イベントなどで近くに寄れないときに大活
躍します。
◎航空機や列車などの趣味の撮影にもG00D
です！
★★対応機種★★
・EOSKissDFDNDXX２X3X4X5X６(i）
X7(i)X8(i)X9(i)
・EOSKissX50X70
・EOS7D7DMarkⅡ20D30D40D50D60D
70D
・EOS8000D その他
●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯
◆コンディション◆
【ボディ＆レンズ外観】
使用品・自宅保管ですので、スレ、キズ等ございます。
【レンズ内】
中古レンズ特有のチリ、埃、カビの混入はございますが撮影に影響するような汚れ等はございません。
【動作チェック】
各種動作全く問題ありません♪
AF動作確認済み
◆付属品◆
・本体
・レンズフロントキャップ
・レンズリアキャップ
●万が一、初期不良がございましたら到着後5日以内にご連絡いただければ返品致します。
マウント···キヤノンEFマウント系
商品の説明
EF75-300mm F4-5.6 USM - キヤノンカメラミュージアム
キャノンEF 75-300mm f/4-5.6 III 望遠ズームレンズ
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