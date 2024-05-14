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SHARP LED AQUOS K K90 LC-19K90-B
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￥1961税込
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商品の詳細
多少使用感はありますが、普段使いには全く問題ありません
本体、リモコンのみになります
取扱説明書はありませんが、シャープのHPからダウンロードできます
梱包時、スタンドを外してプチプチに包んで送付致します
何卒宜しくお願い致します
SHARPLEDAQUOSKK90LC-19K90-B
BS/CSチューナ有無:BS/110°CSデジタル兼用チューナ
HIGHDYN.RANGE_ST:NOHDR
LEDバックライト有
LED種類:エッジライトLED
MHL対応有
NETFLIX:NONETFLIX
WEBCONTENTACC:NOWEBCONTENT
color:BLACK
アスペクト比:16:9
イーサネット端子有
ディスプレイタイプ:LCD(液晶)
ハイビジョン対応:ハイビジョン
地上波デジタルチューナ有無数:地上D1チューナ有
外付けHDD対応有
多段階評価2011カラーTV:4
多段階評価2014カラーTV:2
画素数クラス別(横):1024−1366
画素数クラス別(縦):720−1024
画面サイズ・クラス別3:16−21インチ未満
画面サイズ・クラス別4:19インチ
省エネ基準目標年度:2012年度
電源タイプ:ACタイプ
高速液晶表示:60ヘルツ
シャープ
SHARP
19インチ
液晶テレビ
商品の説明
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