SHARP LED AQUOS K K90 LC-19K90-B

商品の詳細

状態は非常に良いです

多少使用感はありますが、普段使いには全く問題ありません



本体、リモコンのみになります

取扱説明書はありませんが、シャープのHPからダウンロードできます



梱包時、スタンドを外してプチプチに包んで送付致します



何卒宜しくお願い致します







SHARPLEDAQUOSKK90LC-19K90-B



BS/CSチューナ有無:BS/110°CSデジタル兼用チューナ

HIGHDYN.RANGE_ST:NOHDR

LEDバックライト有

LED種類:エッジライトLED

MHL対応有

NETFLIX:NONETFLIX

WEBCONTENTACC:NOWEBCONTENT

color:BLACK

アスペクト比:16:9

イーサネット端子有

ディスプレイタイプ:LCD(液晶)

ハイビジョン対応:ハイビジョン

地上波デジタルチューナ有無数:地上D1チューナ有

外付けHDD対応有

多段階評価2011カラーTV:4

多段階評価2014カラーTV:2

画素数クラス別(横):1024−1366

画素数クラス別(縦):720−1024

画面サイズ・クラス別3:16−21インチ未満

画面サイズ・クラス別4:19インチ

省エネ基準目標年度:2012年度

電源タイプ:ACタイプ

高速液晶表示:60ヘルツ



シャープ

SHARP

19インチ

液晶テレビ