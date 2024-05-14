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Apple Magic Keyboard A1843 スペースグレイ #2
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￥2975税込
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商品の詳細
AppleMagicKeyboard（テンキー付）
モデルA1843
カラースペースグレイ
日本語配列
中古品ですが全体的に目立った傷汚れなど無く美品です！！
一部すこーしテカリと背面にすこーしスレございますので、お写真でご確認ください。
Macにて動作確認ずみです！
宜しくお願い致します！
モデルA1843
カラースペースグレイ
日本語配列
中古品ですが全体的に目立った傷汚れなど無く美品です！！
一部すこーしテカリと背面にすこーしスレございますので、お写真でご確認ください。
Macにて動作確認ずみです！
宜しくお願い致します！
商品の説明
美品 Apple Magic Keyboard Space Gray A1843-
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