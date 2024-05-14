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Apple Magic Keyboard A1843 スペースグレイ　#2

アップル

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2975税込

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Apple Magic Keyboard A1843 スペースグレイ　#2
Apple Magic Keyboard A1843 スペースグレイ　#2
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商品の詳細

AppleMagicKeyboard（テンキー付）
モデルA1843
カラースペースグレイ
日本語配列

　中古品ですが全体的に目立った傷汚れなど無く美品です！！
　一部すこーしテカリと背面にすこーしスレございますので、お写真でご確認ください。
　Macにて動作確認ずみです！

宜しくお願い致します！

商品の説明

Apple Magic Keyboard A1843 スペースグレイ　#2
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