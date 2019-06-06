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富士通ドキュメントスキャナ N7100 ネットワークスキャナ
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商品の詳細
富士通(PFU)ネットワークスキャナ
オークションで購入して保管していました。
★電源アダプタがありません。
電源は16Vのようです。
↑見つかりました。同梱します。
★動作確認していません。
★写真に写っている箱で発送します。
種類...スキャナ
インターフェース...有線LAN
オークションで購入して保管していました。
★電源アダプタがありません。
電源は16Vのようです。
↑見つかりました。同梱します。
★動作確認していません。
★写真に写っている箱で発送します。
種類...スキャナ
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商品の説明
biz】PFU、ネットワーク機能搭載のドキュメントスキャナ「N7100 ...
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