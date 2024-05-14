17 マイクロSDカード256GBサンディスクmicroSDカード256GB.8

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商品の詳細

❏新品・本物・未使用

microSDを出品いたします。



❏映像の仕事をしておりますので、メーカー及び容量は豊富に揃えております。

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#りんちゃんさんのmicroSD

複数枚購入希望の方は割引いたしますメッセージお願いいたします。



❏使用用途

Gopro、ニンテンドースイッチ、アンドロイド、タブレット、スマートフォン、パソコン等に使用できます。



❏商品

microSDXCカード256GB

容量：256GB

読込：１２０MB/s

書込： ９０MB/s



❏スペック

総合スペック：スピードクラス:Class10UHS-3A1V30

スピードクラス ：Class１０

UHSスピードクラス：U1

アプリェーションパフォーマンスクラス（AP）：A１

ビデオスピードクラス：V３０



❏ご購入詳細

☘即購入可能

☘原則即日、翌日発送

☘匿名配送希望は別途２００円

☘複数枚数対応可能ですのでお問せください



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