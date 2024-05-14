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17 マイクロSDカード256GBサンディスクmicroSDカード256GB.8

サンディスク

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17 マイクロSDカード256GBサンディスクmicroSDカード256GB.8
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商品の詳細

❏新品・本物・未使用
microSDを出品いたします。

❏映像の仕事をしておりますので、メーカー及び容量は豊富に揃えております。
お探しの方は下記リンクからお探しください❤
#りんちゃんさんのmicroSD
複数枚購入希望の方は割引いたしますメッセージお願いいたします。

❏使用用途
Gopro、ニンテンドースイッチ、アンドロイド、タブレット、スマートフォン、パソコン等に使用できます。

❏商品
　microSDXCカード256GB
　容量：256GB
　読込：１２０MB/s
　書込：　９０MB/s

❏スペック
総合スペック：スピードクラス:Class10UHS-3A1V30
スピードクラス　：Class１０
UHSスピードクラス：U1
アプリェーションパフォーマンスクラス（AP）：A１
ビデオスピードクラス：V３０

❏ご購入詳細
☘即購入可能
☘原則即日、翌日発送
☘匿名配送希望は別途２００円
☘複数枚数対応可能ですのでお問せください

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任天堂スイッチ、スイッチライト(動作確認済)
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.8

商品の説明

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