- 当日発送
- 送料無料
17 マイクロSDカード256GBサンディスクmicroSDカード256GB.8
- 販売価格 ：
-
￥3599税込
- 獲得ポイント ：
- 134ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
microSDを出品いたします。
❏映像の仕事をしておりますので、メーカー及び容量は豊富に揃えております。
お探しの方は下記リンクからお探しください❤
#りんちゃんさんのmicroSD
複数枚購入希望の方は割引いたしますメッセージお願いいたします。
❏使用用途
Gopro、ニンテンドースイッチ、アンドロイド、タブレット、スマートフォン、パソコン等に使用できます。
❏商品
microSDXCカード256GB
容量：256GB
読込：１２０MB/s
書込： ９０MB/s
❏スペック
総合スペック：スピードクラス:Class10UHS-3A1V30
スピードクラス ：Class１０
UHSスピードクラス：U1
アプリェーションパフォーマンスクラス（AP）：A１
ビデオスピードクラス：V３０
❏ご購入詳細
☘即購入可能
☘原則即日、翌日発送
☘匿名配送希望は別途２００円
☘複数枚数対応可能ですのでお問せください
マイクロSD
マイクロsd
microsd
デジカメ
デジタルカメラ
カメラ
任天堂スイッチ、スイッチライト(動作確認済)
スイッチ、スイッチライト(動作確認済)
ニンテンドー3DS
ニンテンドー3DSLL
ニンテンドー2DS
microSDカード
MicroSD
MicroSD
MicroSDカード
microsd
SDカード
gopro
ゴープロ
マイクロSDカード
メモリーカード
ドライブレコーダー
ドラレコ
スマートフォン
スマホ
Android
アンドロイド
パソコン
タブレット
#microSD
#microSDカード
#microsd
#マイクロSD
#SDHC
#SDXC
#SDカード
#スマホ
#スイッチ
#3DS
#ドラレコ
#デジカメ
#ドライブレコーダー
.8
商品の説明
microSDXC 256GB SanDisk サンディスク UHS-1 超高速U1 FULL HD アプリ最適化 Rated A1対応 専用SDアダプター付 [並行輸入品]
microSDXC 256GB SanDisk サンディスク UHS-1 超高速U1 FULL HD アプリ最適化 Rated A1対応 専用SDアダプター付 [並行輸入品]
microSDXC 256GB SanDisk サンディスク UHS-1 超高速U1 FULL HD アプリ最適化 Rated A1対応 専用SDアダプター付 [並行輸入品]
Amazon | microSDXC 256GB SanDisk サンディスク UHS-1 超高速U1 FULL ...
Amazon | microSDXC 256GB SanDisk サンディスク UHS-1 超高速U1 FULL ...
1GB サンディスク マイクロSDカード 1GB SanDisk microSDカード 1GB 安心保障1年付 携帯電話メモリ バルク品 カードケース付属｜au PAY マーケット
Amazon | SanDisk 256GB microSDカード SDXC UHS-1 U3 V30 4K Ultra HD ...
Amazon | microSDXC 256GB SanDisk サンディスク UHS-1 超高速U1 FULL ...
Amazon | SanDisk 256GB microSDカード SDXC UHS-1 U3 V30 4K Ultra HD ...
楽天市場】【11/5限定ポイント5倍】連続ランキング1位獲得 microSDXC ...
256gb microsd u3 - SDメモリーカードの通販・価格比較 - 価格.com
Amazon | microSDXC 256GB SanDisk サンディスク UHS-1 超高速U1 FULL ...
家電・スマホ・カメラ・PC/タブレット・PC周辺機器のデイリーランキング
-
-
-
-
3
電子タバコ スペード 本体セット
その他
￥2,600
-
4
エプソン76 インクジェット 7点セット
その他
￥4,914
-