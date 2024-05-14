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Intel Core i7-6700K
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商品の詳細
IntelCorei7-6700K
種類···CPU
ペット無し、喫煙歴無し
箱等全てお付けします。
傷等はありせんが、シリコングリスは可能な限り拭き取りました。
種類···CPU
ペット無し、喫煙歴無し
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商品の説明
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