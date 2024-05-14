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geforce gtx 1080
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商品の詳細
新しくパソコンを買い替えたため、前のパソコンから取り出して売ります！
使用期間は3年くらいです
使用はFF14、イラスト制作、動画閲覧などで、マイニングには使用していません。
動作確認済み、本体すり替え防止のため一度購入された際は返品をご遠慮させていただきます。あらかじめご了承くださいませ。
商品の説明
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