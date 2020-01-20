新品未開封☆4TB外付けHD☆バッファローHD-EDS4U3-BD ...

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バッファロー

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【新品未開封品・4TB】バッファローUSB3.2★外付けHD★HD-EDS4U3-BD★Win/Mac/4Kテレビ録画/PS4対応



■商品説明■
PlayStation5、テレビやレコーダー録画対応
タテ置き・ヨコ置き両対
静音設計(ファンレス\u0026防振\u0026音漏れ低減）

★商品の状態
・クロネコ宅急便にてお送りします。

★その他
・ご入金確認後、出来るだけ迅速に発送します。通常24時間以内には発送しますが、お急ぎの方はお知らせください。土日も発送します。

カラー···ブラック
種類···外付けハードディスク

商品の説明

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