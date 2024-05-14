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Magic Trackpad 2

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商品の詳細

2021年に購入し半年ほど使用しました。
マウスに買い換えたため出品します。
目立った傷や汚れがないです。

自宅保管品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

商品の説明

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